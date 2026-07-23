वो एक्टर जिसने राजेश खन्ना को मारा था थप्पड़, अमिताभ बच्चन से भी हो गई थी अनबन!

Mehmood Death Anniversary: महमूद हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में बड़े से बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया था. उन्होंने अपने कॉमेडी किरदारों से लोगों के दिलों पर राज किया. हालांकि अपनी कॉमेडी के जरिए सुर्ख़ियों में रहने वाले महमूद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे.

महमूद के थे 7 भाई-बहन

महमूद की आज 22वीं डेथ एनिवर्सरी है. बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार का 23 जुलाई 2004 को अमेरिका में निधन हो गया था. उनका जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था. महमूद आठ भाई-बहनों में सातवे नंबर के थे.

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बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था करियर

महमूद ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अशोक कुमार की फिल्म 'किस्मत' से की थी. साल 1943 की इस फिल्म के वक्त वो 9 साल के थे. महमूद ने डायरेक्टर पीएल संतोषी के ड्राइवर के रूप में नौकरी भी की थी. बाद में गुरुदत्त की फिल्म 'प्यासा' में एक छोटे से रोल से उन्होंने बतौर एक्टर अपने करियर का आगाज किया. इसके बाद फिल्मी दुनिया में बतौर डायरेक्टर भी काम किया.

राजेश खन्ना को मारा था थप्पड़

महमूद ने साल 1979 में आई अपनी फिल्म 'जनता हवलदार' के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था और उनके अपोजिट नजर आई थी हेमा मालिनी. इसकी शूटिंग महमूद के फार्म हाउस पर भी हुई थी. बताया जाता है कि एक दिन सेट पर महमूद के बेटे भी आए थे और वो राजेश खन्ना से सिर्फ हैलो-हाय बोलकर चले गए थे. ये बात राजेश खन्ना को पसंद नहीं आई थी.

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि इसके बाद राजेश खन्ना सेट पर लेट पहुंचने लगे थे. हालांकि जब हद पार हो गई तो महमूद राजेश खन्ना पर भड़क गए थे और उन्होंने एक्टर पर सेट पर सबके सामने हाथ उठा दिया था. राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ने के बाद महमूद ने कहा था, 'आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी.

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अमिताभ बच्चन से भी हो गई थी अनबन

दूसरी ओर महमूद की अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज से भी अनबन हो गई थी. इसका कारण महमूद ने खुद बताया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल आए हुए थे, जहां महमूद भी पहले से अपनी बायपास सर्जरी के लिए एडमिट थे. हालांकि बिग बी महमूद का हाल चाल लेने नहीं गए थे. इस बात से दोनों दिग्गजों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई थी.