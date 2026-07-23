DMK विधायक ने CM विजय को दी थी हड्डियां तोड़ने की धमकी, जानें अब कोर्ट ने क्या कहा

तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए विलाथिकुलम के DMK विधायक जीवी मार्कंडेयन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. थूथुकुडी की अदालत ने बुधवार (22 जुलाई) को विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. थूथुकुडी की न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमति की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में जमानत का कड़ा विरोध किया गया. दलील दी गई कि आरोपी ने मुख्यमंत्री विजय थलपति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, इसलिए जमानत याचिका को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सोमवार सुबह हिरासत में लिए जाने के बाद विधायक से करीब 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए अब पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत और कस्टडी दोनों ही याचिकाएं खारिज कर दीं. फैसले के बाद विधायक को वापस पालयमकोट्टई सेंट्रल जेल भेज दिया गया. बता दें कि पिछले शनिवार को कोविलपट्टी में आयोजित जनसभा के दौरान मार्कंडेयन ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री विजय को लेकर विवादित बयान दिया था.

DMK विधायक ने सीएम को दी थी धमकी

एफआईआर के मुताबिक, जनसभा में DMK विधायक ने मुख्यमंत्री की हड्डियां तोड़ने तक की धमकी दे डाली थी. इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं. इतना सब होने के बावजूद विधायक के तेवर नरम नहीं पड़े. पुलिस वैन से वापस जेल जाते समय अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मार्कंडेयन ने कहा, "जेल के हालात अच्छे हैं और मैं वहां खुश हूं. मुझे अब दोबारा जमानत याचिका लगाने की कोई जरूरत नहीं है."

तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर प्रभाकर ने कहा कि गिरफ्तार द्रमुक विधायक जीवी मार्कंडेयन की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के बारे में टिप्पणी से लोगों में भारी आक्रोश है और अगर कोई उनके पास लिखित शिकायत देता है तो वह उपयुक्त कार्रवाई करेंगे.

ये भी पढ़ें

'मोदी पूरी दिल्ली को बंद करने को तैयार, लेकिन...', DMRC के 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने के ऐलान पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन