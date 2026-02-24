फिल्ममेकर फराह खान यूट्यूब पर धमाल मचा रही हैं. वो यूट्यूब पर वीडियोज बना रही हैं. फराह सेलेब्स के घर जाती हैं और उनके घर का टूर देती हैं और उनके घर की स्पेशल डिश भी टेस्ट करती हैं. हाल ही में वो पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंचीं.

रणवीर काफी फेमस हैं. उन्होंने बड़े-बड़े सेलेब्स के इंटरव्यूज लिए हैं. यूट्यूब से उन्होंने नेम-फेम बनाया. साथ ही मोटा पैसा भी कमाया. अब वो मुंबई में आलीशान घर में रहते हैं. फराह खान भी उनके घर को देखकर शॉक्ड रह गई थीं. रणवीर सुपरस्टार ऋतिक रोशन के पड़ोसी हैं. वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें ऋतिक रोशन रहते हैं.

अंदर से ऐसा दिखता है रणवीर का घर

रणवीर का घर काफी लैविश है. उनके घर में एक बड़ा हॉल है. इसमें उन्होंने ब्लू कलर का बड़ा एल शेप सोफा रखा है. साथ ही बड़ी सी टीवी भी लगाई है. इसके अलावा रणवीर के घर में वर्किंग वॉर्डरोब भी है. इस वॉर्डरोब को रणवीर ने बहुत सलीके से मेंटेन रखा है. उन्होंने अपने घर में लाइट कलर रखा है. साथ ही घर की इंटीरियर भी काफी एस्थेटिक है.

इसके अलावा रणवीर अपने घर से ही स्टूडियो चलाते हैं. वो जहां सेलेब्स के इंटरव्यूज लेते हैं, वो स्टूडियो उनके घर में ही है. उनका स्टूडियो बहुत शानदार है.

रणवीर की नेटवर्थ

रणवीर ने 32 साल की उम्र में ही खूब नेम-फेम पा लिया है. लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, रणवीर 60 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं. वो यूट्यूब रेवेन्यू, ब्रांड डील्स, पॉडकास्ट और बिजनेस वेंचर्स के जरिए कमाई करते हैं. खबरें हैं कि उनकी मंथली इंकम 35 लाख रुपये है.

रणवीर ने BeerBiceps से यूट्यूब शुरू किया था. 2014 में उनका पहला चैनल बना था. वो एडस् के जरिए 8-10 लाख रुपये कमाते हैं. बता दें कि रणवीर कुछ समय पहले एक कॉन्ट्रोवर्सी में भी पड़े थे. वो समय रैन के शो इंडिया गॉट लेटेंट में पहुंचे थे. यहां उन्होंने एक अश्लील सवाल किया था, जिसे लेकर वो विवादों में आ गए थे. इसके बाद रणवीर को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी.