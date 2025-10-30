'मैं बस रोती ही रहती थी...' IVF पर छलका फराह खान का दर्द, 2 बार हुआ था फेल

डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने अपने कुक दिलीप के साथ मिलकर व्लॉग बनाना शुरू किया है. उनके व्लॉग्स को इतना पसंद किया जाता है कि हर कोई उनका फैन हो चुका है. फराह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम बार बात करती नजर आती हैं. इस बार उन्होंने अपनी खास दोस्त सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया में आईवीएफ को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि IVF के दौरान उन्हें कितनी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. फराह खान ने ये भी खुलासा किया कि उनका दो बार आईवीएफ फेल हुआ था. जिसके बाद वो बहुत रोई थीं.

फराह खान और सानिया मिर्जा बहुत ही खास दोस्त हैं. दोनों अक्सर साथ में नजर आ जाती हैं. फराह और सानिया की दोस्ती के चर्चे बहुत हैं. पॉडकास्ट में सानिया ने फराह से फिल्मों को लेकर भी कई सवाल पूछे.

आईवीएफ पर फराह ने की बात

फराह खान ने कहा- 'मैं दो बार आईवीएफ में फेल रही. मैं बस रोती ही रहती थी. ये उन हार्मोन्स की वजह से भी होता है जो आपके शरीर में पंप किए जाते हैं. मैं हर छोटी बात पर रोने लगती थी. उस समय हम ओम शांति ओम की शूटिंग भी कर रहे थे.'

बता दें फराह खान और शिरीष कुंदर साल 2004 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के चार साल बाद ये कपल ट्रप्लेट्स के पेरेंट्स बने थे. शिरीष और फराह आईवीएफ के जरिए 11 फरवरी 2008 को पेरेंट्स बने थे. उनके बच्चे अब 18 साल के हो चुके हैं.

फराह खान पहले भी आईवीएफ को लेकर बातचीत कर चुकी हैं. उन्होंने देबिना बनर्जी के शो में बताया था कि वो 40 की उम्र में शादी के बंधन में बंधी थीं. शादी के बाद 1-2 साल तक उन्होंने नेचुरली कंसीव करने की कोशिश की थी. जब वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाईं तो उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया था.

