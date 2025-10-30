एक्सप्लोरर
जवानी में बेहद हसीन दिखती थी एक्ट्रेस महिमा चौधरी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
Mahima Chaudhry 10 Photos: महिमा चौधरी ने फिल्म परदेस से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी. अपनी खूबसूरती और अदाकारी से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.
फिल्म परदेस से मशहूर हुईं महिमा चौधरी को आज भी लोग प्यार से ‘कुसुम’ के नाम से जानते हैं. अपनी सादगी और प्यारी मुस्कान से उन्होंने लाखों दिलों में जगह बना ली थी. हालांकि समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Tags :Mahima Chaudhry Pardes Bagban
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड
10 Photos
