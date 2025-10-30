हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी में बेहद हसीन दिखती थी एक्ट्रेस महिमा चौधरी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

जवानी में बेहद हसीन दिखती थी एक्ट्रेस महिमा चौधरी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

Mahima Chaudhry 10 Photos: महिमा चौधरी ने फिल्म परदेस से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी. अपनी खूबसूरती और अदाकारी से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Mahima Chaudhry 10 Photos: महिमा चौधरी ने फिल्म परदेस से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी. अपनी खूबसूरती और अदाकारी से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.

फिल्म परदेस से मशहूर हुईं महिमा चौधरी को आज भी लोग प्यार से ‘कुसुम’ के नाम से जानते हैं. अपनी सादगी और प्यारी मुस्कान से उन्होंने लाखों दिलों में जगह बना ली थी. हालांकि समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया.

1/10
महिमा चौधरी ने मॉडलिंग और टीवी एड्स में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी.
महिमा चौधरी ने मॉडलिंग और टीवी एड्स में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी.
2/10
महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर, 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था
महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर, 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था
3/10
महिमा ने अपने फिल्मी करियर कि शुरूआत फिल्म 'परदेस' से की थी. इस फिल्म में महिमा शाहरुख खान के साथ नजर आई थी. फिल्म 'परदेस' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला.
महिमा ने अपने फिल्मी करियर कि शुरूआत फिल्म 'परदेस' से की थी. इस फिल्म में महिमा शाहरुख खान के साथ नजर आई थी. फिल्म 'परदेस' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला.
4/10
इसके बाद महिमा ने 'दाग: द फायर', 'दिल क्या करे', 'धड़कन', 'कुरुक्षेत्र', 'लज्जा' और 'बागबान' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
इसके बाद महिमा ने 'दाग: द फायर', 'दिल क्या करे', 'धड़कन', 'कुरुक्षेत्र', 'लज्जा' और 'बागबान' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
5/10
महिमा चौधरी की शादी 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए.
महिमा चौधरी की शादी 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए.
6/10
महिमा की एक बेटी भी है, जिसका नाम अरियाना है. पति से अलग होने के बाद महिमा अपनी बेटी की सिंगल मदर बनकर परवरिश कर रही हैं.
महिमा की एक बेटी भी है, जिसका नाम अरियाना है. पति से अलग होने के बाद महिमा अपनी बेटी की सिंगल मदर बनकर परवरिश कर रही हैं.
7/10
महिमा चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीर फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं
महिमा चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीर फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं
8/10
महिमा चौधरी अपने हर लुक चाहे वो ट्रेडीशनल आउटफिट हो या वेस्टर्न हर लुक मे बेहद खूबसूरत दिखती है
महिमा चौधरी अपने हर लुक चाहे वो ट्रेडीशनल आउटफिट हो या वेस्टर्न हर लुक मे बेहद खूबसूरत दिखती है
9/10
महिमा चौधरी कई सालों के लिए इंडस्ट्री से गायब थी और अपनी पर्सनल लाइफ मे बिजी थी .
महिमा चौधरी कई सालों के लिए इंडस्ट्री से गायब थी और अपनी पर्सनल लाइफ मे बिजी थी .
10/10
लेकिन अब उन्होंने हाल ही में 'द सिग्नेचर', 'इमरजेंसी' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों से वापसी की है.
लेकिन अब उन्होंने हाल ही में 'द सिग्नेचर', 'इमरजेंसी' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों से वापसी की है.
Published at : 30 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Mahima Chaudhry Pardes Bagban

Embed widget