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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफराह खान ने सैफ अली खान के मैं हूं ना' कास्टिंग दावे को बताया गलत, बोलीं- 'मैं पहली बार ये सुन रही हूं'

फराह खान ने सैफ अली खान के मैं हूं ना' कास्टिंग दावे को बताया गलत, बोलीं- 'मैं पहली बार ये सुन रही हूं'

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में बताया था 'मैं हूं ना' में एक रोल ऑफर शाहरुख खान ने उन्हें कॉल किया था. अब डायरेक्टर फराह खान ने इस पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 17 May 2026 10:47 AM (IST)
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सैफ अली खान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में सैफ अली खान ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने उन्हें 2004 की कल्ट फिल्म 'मैं हूं ना' में एक रोल के लिए खुद कॉल किया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर फराह खान ने इस फैसले को रोक दिया. वहीं जब फराह खान से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब भी काफी चौंकाने वाला था. आइए जानते हैं सैफ के इस दावे पर फिल्ममेकर ने क्या कहा.

फराह खान ने किया रिएक्ट
एचटी सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब फराह खान से 'मैं हूं ना' को लेकर सैफ अली खान के दावे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद छोटा लेकिन साफ जवाब दिया. इस दावे को खारिज करते हुए फिल्ममेकर ने कहा, 'मैं पहली बार ये सुन रही हूं.'

'मैं हूं ना' को लेकर सैफ अली खान ने क्या कहा?
अपनी हालिया क्राइम ड्रामा फिल्म 'कर्तव्य' के प्रमोशन के दौरान, जिसे शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है, सैफ अली खान ने एक पुराने मौके को लेकर खुलासा किया. बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में सैफ ने कहा, 'शाहरुख ने मुझे एक बार 'मैं हूं ना' के लिए कॉल किया था. उन्होंने कहा था कि इसमें एक शानदार रोल है.' हालांकि, बाद में यह बात आगे नहीं बढ़ पाई. सैफ ने आगे बताया, 'फिर बाद में फराह का फोन आया और उन्होंने कहा- नहीं, नहीं, नहीं.'

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सैफ के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद उन्हें फिल्म में लक्ष्मण प्रसाद शर्मा का रोल ऑफर किया गया था, जिसे बाद में जायद खान ने निभाया था.

'मैं हूं ना' के बारे में
बता दें, साल 2004 में रिलीज हुई 'मैं हूं ना' फराह खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी. फिल्म में शाहरुख खान ने मेजर राम का किरदार निभाया था, जबकि सुष्मिता सेन और जायद खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. आज भी यह फिल्म कल्ट क्लासिक मानी जाती है.

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वहीं अब सैफ अली खान और शाहरुख खान एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते नजर आए हैं. दोनों की फिल्म 'कर्तव्य' 15 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

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Published at : 17 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Farah Khan Main Hoon Na SAIF ALI KHAN
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