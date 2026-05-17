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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड40 की उम्र में बला की हसीन हैं नुसरत भरुचा, हर एक लुक में एक्ट्रेस ढाती हैं कहर, देखें तस्वीरें

40 की उम्र में बला की हसीन हैं नुसरत भरुचा, हर एक लुक में एक्ट्रेस ढाती हैं कहर, देखें तस्वीरें

Nushrratt Bharuccha Birthday: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को दीवाना बना रखा है.फैंस उनके हर एक लुक पर दिल हार बैठते हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 17 May 2026 08:57 AM (IST)
Nushrratt Bharuccha Birthday: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को दीवाना बना रखा है.फैंस उनके हर एक लुक पर दिल हार बैठते हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. 40 की उम्र में भी नुसरत भरुचा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत रही हैं. हर आउटफिट में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस देखने लायक है, जहां वह अपने हर लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं.

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नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1985 में मुंबई में हुआ था. नुसरत भरूचा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. वो पहली बार टीवी शो 'किटी पार्टी' में दिखाई दी थीं.
नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1985 में मुंबई में हुआ था. नुसरत भरूचा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. वो पहली बार टीवी शो 'किटी पार्टी' में दिखाई दी थीं.
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इसके बाद नुसरत भरूचा ने साल 2006 में फिल्म 'जय संतोषी मां' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वो 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा है' में दिखाई दीं. दोनों फिल्में कुछ खास नहीं कर सकीं.
इसके बाद नुसरत भरूचा ने साल 2006 में फिल्म 'जय संतोषी मां' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वो 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा है' में दिखाई दीं. दोनों फिल्में कुछ खास नहीं कर सकीं.
Published at : 17 May 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha

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