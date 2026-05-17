40 की उम्र में बला की हसीन हैं नुसरत भरुचा, हर एक लुक में एक्ट्रेस ढाती हैं कहर, देखें तस्वीरें

इसके बाद नुसरत भरूचा ने साल 2006 में फिल्म 'जय संतोषी मां' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वो 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा है' में दिखाई दीं. दोनों फिल्में कुछ खास नहीं कर सकीं.