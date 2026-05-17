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40 की उम्र में बला की हसीन हैं नुसरत भरुचा, हर एक लुक में एक्ट्रेस ढाती हैं कहर, देखें तस्वीरें
Nushrratt Bharuccha Birthday: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को दीवाना बना रखा है.फैंस उनके हर एक लुक पर दिल हार बैठते हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. 40 की उम्र में भी नुसरत भरुचा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत रही हैं. हर आउटफिट में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस देखने लायक है, जहां वह अपने हर लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं.
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Published at : 17 May 2026 08:57 AM (IST)
Tags :Nushrratt Bharuccha
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