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लिविंग एरिया से बालकनी तक, बेहद आलीशान है नुसरत भरुचा का घर, देखें इनसाइड फोटोज
Nushrratt Bharuccha Home Inside Photos: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा मुंबई में एक बेहद आलीशान घर में रहती हैं. उनके घर का हर कोना लग्जरी इंटीरियर और क्लासी डेकोरेशन से भरा हुआ नजर आता है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा मुंबई में एक बेहद आलीशान घर की मालकिन हैं. उनका लग्जरी होम शानदार इंटीरियर और क्लासी डेकोरेशन से भरा हुआ है. लिविंग एरिया से लेकर बालकनी तक, उनके घर का हर कोना बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आता है. आइए तस्वीरों में देखते हैं नुसरत भरुचा के इस शानदार आशियाने की झलक.
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Published at : 17 May 2026 10:41 AM (IST)
Tags :Nushrratt Bharuccha
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