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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलिविंग एरिया से बालकनी तक, बेहद आलीशान है नुसरत भरुचा का घर, देखें इनसाइड फोटोज

लिविंग एरिया से बालकनी तक, बेहद आलीशान है नुसरत भरुचा का घर, देखें इनसाइड फोटोज

Nushrratt Bharuccha Home Inside Photos: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा मुंबई में एक बेहद आलीशान घर में रहती हैं. उनके घर का हर कोना लग्जरी इंटीरियर और क्लासी डेकोरेशन से भरा हुआ नजर आता है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 17 May 2026 10:41 AM (IST)
Nushrratt Bharuccha Home Inside Photos: एक्ट्रेस नुसरत भरुचा मुंबई में एक बेहद आलीशान घर में रहती हैं. उनके घर का हर कोना लग्जरी इंटीरियर और क्लासी डेकोरेशन से भरा हुआ नजर आता है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा मुंबई में एक बेहद आलीशान घर की मालकिन हैं. उनका लग्जरी होम शानदार इंटीरियर और क्लासी डेकोरेशन से भरा हुआ है. लिविंग एरिया से लेकर बालकनी तक, उनके घर का हर कोना बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आता है. आइए तस्वीरों में देखते हैं नुसरत भरुचा के इस शानदार आशियाने की झलक.

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नुसरत भरुचा का मुंबई में एक लग्जरी घर है, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. घर में लाइट शेड्स और सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासी और सुकून भरा लुक देते हैं.
नुसरत भरुचा का मुंबई में एक लग्जरी घर है, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. घर में लाइट शेड्स और सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासी और सुकून भरा लुक देते हैं.
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नुसरत भरुचा के घर के लिविंग एरिया में बड़े-बड़े और आरामदायक सोफे रखे गए हैं. घर में खूबसूरत पेंटिंग्स, स्टाइलिश लाइट्स, लकड़ी का फर्नीचर और कई इंडोर प्लांट्स लगाए गए हैं, जो पूरे घर को बेहद लग्जरी बना रहे हैं.
नुसरत भरुचा के घर के लिविंग एरिया में बड़े-बड़े और आरामदायक सोफे रखे गए हैं. घर में खूबसूरत पेंटिंग्स, स्टाइलिश लाइट्स, लकड़ी का फर्नीचर और कई इंडोर प्लांट्स लगाए गए हैं, जो पूरे घर को बेहद लग्जरी बना रहे हैं.
Published at : 17 May 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha

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