लिविंग एरिया से बालकनी तक, बेहद आलीशान है नुसरत भरुचा का घर, देखें इनसाइड फोटोज

नुसरत भरुचा के घर के लिविंग एरिया में बड़े-बड़े और आरामदायक सोफे रखे गए हैं. घर में खूबसूरत पेंटिंग्स, स्टाइलिश लाइट्स, लकड़ी का फर्नीचर और कई इंडोर प्लांट्स लगाए गए हैं, जो पूरे घर को बेहद लग्जरी बना रहे हैं.