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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमधुबाला और किशोर कुमार की फिल्मी लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

मधुबाला और किशोर कुमार की फिल्मी लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

श्रेया घोषाल ने इंडियन आइडल में बताया कि गाना ‘हाल कैसा है जनाब का’ की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार एक-दूसरे के करीब आए थे.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 17 May 2026 09:40 AM (IST)
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श्रेया घोषाल ने शो में एक पुरानी याद शेयर करते हुए बताया कि ‘हाल कैसा है जनाब का’ की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. इसी गाने से आशा भोसले का भी खास जुड़ाव रहा. आखिर क्या थी करीब आने की वजह?

हिंदी सिनेमा में पुराने दौर के गाने, कलाकार और उनकी कहानियां आज भी लोगों को काफी पसंद आती हैं. ऐसे ही कई यादगार किस्सों को लेकर रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का आने वाला एपिसोड बेहद खास होने वाला है. इस एपिसोड में दिग्गज गायिका आशा भोसले को याद किया जाएगा. इसी दौरान गायिका श्रेया घोषाल ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने सभी का ध्यान खींचा.

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उन्होंने बताया कि मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला और सिगंर किशोर कुमार की प्रेम कहानी की शुरुआत में भी कहीं न कहीं आशा भोसले का खास संबंध था.

शो में कंटेस्टेंट चैतन्य देवड़े और ज्योतिर्मयी नायक ने मशहूर गाना 'हाल कैसा है जनाब का' पर परफॉर्म किया. इस दौरान श्रेया घोषाल ने इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने कहा, 'मैंने कई जगह पढ़ा और सुना है कि इसी गाने की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार एक-दूसरे के करीब आए थे. अगर ऐसा है, तो इस प्रेम कहानी के पीछे आशा भोसले का अहम योगदान है.'

आदित्य नारायण ने सुनाया मजेदार किस्सा

इसके बाद शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, 'एक रिकॉर्डिंग के दौरान मधुबाला इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उन्हें देखकर खुद आशा भोसले कुछ देर के लिए गाना भूल गई थीं. आशा जी बस लगातार मधुबाला को देखती रह गईं. मुझे लगता है कि अगर वो लड़का होतीं, तो मधुबाला से प्यार कर बैठतीं.' ये किस्सा सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

पुराने डुएट गानों की खूबसूरती पर बोलीं श्रेया

कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पर श्रेया घोषाल ने पुराने दौर के डुएट गानों की खूबसूरती पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'किसी भी डुएट गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी केमिस्ट्री होती है. अगर दो आवाजों के बीच सही तालमेल और इमोशन न हों, तो गाना लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाता. उन्होंने आगे कहा 'हाल कैसा है जनाब का' में आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों के बीच जो तालमेल था, वो आज भी लोगों को खास महसूस होता है.'

उन्होंने कहा, 'जब मैं ये गाना सुनती हूं तो मुझे उसमें सिर्फ मधुबाला की झलक दिखाई देती है. आशा भोसले ने इस गाने को बिल्कुल उसी अंदाज में गाया था, जैसे मधुबाला स्क्रीन पर एक्टिंग कर रही थीं.'

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आशा भोसले की आवाज की तारीफ

श्रेया घोषाल ने आगे आशा भोसले की सिंगिंग की तारीफ करते हुए कहा, 'उनकी आवाज में सुर के अलावा एक्टिंग और इमोशन भी होता था. वो गाने में जान डाल देती थीं. और साथ में हर शब्द को इतनी खूबसूरती से गाती थीं कि गाना सुनते ही कलाकार का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था.'

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Published at : 17 May 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Madhubala Kishore Kumar Shreya Ghoshal Asha Bhosle
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