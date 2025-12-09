हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अक्षय खन्ना ऑस्कर डिजर्व करते हैं...' धुरंधर देख रहमान डकैत की मुरीद हुईं फराह खान

Farah Khan Post: इन दिनों हर किसी पर रणवीर सिंह की धुरंधर का भूत चढ़ा हुआ है. मगर सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गए हैं. हर कोई उनकी एंट्री के लिए फिल्म देख रहा है. अब फराह खान ने भी उनकी तारीफ की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Dec 2025 08:03 AM (IST)
आदित्य धर की स्पाइ एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है. धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया है. इस फिल्म को लेकर सिनेमाघरों में खूब बज बना हुआ है. इस फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले हैं. इस फिल्म में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना की एक्टिंग की फराह खान भी मुरीद हो गई हैं.

अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आए हैं. उनके किरदार की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है और वो फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट बन गए हैं. उनके काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. हर कोई कह रहा है कि वो अक्षय के लिए ही फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं.

फराह खान भी हुई मुरीद

फिल्म में रहमान की एंट्री एक गाने के साथ होती है. अब उनकी एंट्री वाला सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये गाना अब ऑब्सेशन बन गया है. लोग उनकी एंट्री के सीन की क्लिप कट करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस लिस्ट में अब फराह खान भी शामिल हो गई हैं. फराह ने अक्षय की तारीफ की है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऊपर धुरंधर से अक्षय खन्ना नजर आ रहे है और नीचे तीस मार खान के अक्षय कुमार. वीडियो पर लिखा है- 'धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रूप में देखने के बाद हर कोई.' इसमें लास्ट में फराह ने लिखा- 'अक्षय खन्ना ऑस्कर डिजर्व करते हैं.'


अक्षय खन्ना ऑस्कर डिजर्व करते हैं...' धुरंधर देख रहमान डकैत की मुरीद हुईं फराह खान

दूसरा पार्ट कब होगा रिलीज

आदित्य धर ने पहले पार्ट के आखिर में ही बता दिया है कि वो फिल्म का दूसरा पार्ट भी लेकर आने वाले हैं. धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

Published at : 09 Dec 2025 08:03 AM (IST)
