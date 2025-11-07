एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आप यहां जान सकते हैं. एक ओर फराह खान अपने एपिक रिप्लाई को लेकर फिर से चर्चा में आ गई हैं तो वहीं दूसरी ओर फैंस की मच अवेटेड फिल्मों की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री भी हो चुकी है. तमाम बड़ी खबरों की डिटेल्स जानिए यहां से.

1. यूजर्स ने डिक्लेयर किया फराह खान को सबसे बड़ी ग्रीन फ्लैग

हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान को 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में देखा गया. यहां फराह खान ने अपने शानदार रिप्लाई से सबका दिल जीत लिया और नेटीजेंस उन्हें ग्रीन फ्लैग का टैग दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ जहां काजोल ने मजाकियां अंदाज में कहा कि, आप आज तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो और कम से कम आप मानती हैं कि आप रेलेवेंट हैं.

इसके जवाब में फराह खान ने बड़ी ही शानदार बात कही जो यूजर्स के दिल में बस गई है. कोरियोग्राफर ने अपने जवाब में कहा कि, देखो मुझे ये शब्द पसंद नहीं है काजोल क्योंकि मुझे से लगता है कि हर इंसान किसी न किसी तरह रेलेवेंट होता है भले ही आप काम ना कर रहे हो. इंटरनेट यूजर्स को फराह खान के जवाब ने बहुत इंप्रेस कर दिया है.

2. ओटीटी पर कब और कहां देखें अविहितम?

मलयालम फिल्म 'अविहितम' अपने ओटीटी डेब्यू के लिए तैयार है. इस फिल्म में उन्निराज, रेंजी कंकोल, विनीत चक्यार समेत कई कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है. फिल्म का जॉनर ब्लैक कॉमेडी है जहां कुछ लोग उनके मोहल्ले में हो रहे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं.

9 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और अब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के अलावा आप इसे हिंदी में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 14 नवंबर से ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.



3. 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ रिलीज होगा 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोलाइडर के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर कुछ ही हफ्तों में रिलीज किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा की फिल्म के ट्रेलर को 19 दिसंबर को जेम्स कैमरन की अपकिंग एपिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' के स्क्रीनिंग्स के साथ रिलीज किया जाएगा.

रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि मेकर्स आगे जा कर प्लान में चेंज कर सकते हैं. लेकिन 'अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी जबरदस्त फिल्म के साथ 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर रिलीज करना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.



4. इस दिन ओटीटी पर एंट्री लेगी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दशावतार

सुबोध खानलोकर की मराठी माइथोलॉजिकल फिल्म 'दशावतार' अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. सिनेमाघरों में माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर को काफी पसंद किया गया था और अब फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.

फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, भरत जाधव, अभिनव बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर, महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ मेनन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. बता दें, ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर 14 नवंबर से जी 5 पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार होगी.

5. स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है ऑस्कर आइसक की फिल्म 'फ्रैंकनस्टाइन'

17 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऑस्कर आइसक को इस फिल्म में बैरन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के किरदार में देखा गया था. अब थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद ये साई–फाई हॉरर फिल्म ओटीटी पर भी कदम रख चुकी है. ये अमेरिकन गौथिक साइंस फिक्शन फिल्म 'फ्रैंकनस्टाइन' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

इसकी कहानी एक एगोस्टिक साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के इर्द–गिर्द घूमती है. जो मरे हुए लोगों के लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा कर एक नए क्रिएचर को जन्म देता है. लेकिन जब इस क्रिएचर का जन्म होता है तो विक्टर उसे अकेला छोड़ जाता है और तभी से कहानी में आपको ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा. जब उस प्राणी को दुनिया की धिक्कार का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में विक्टर के प्रति बदले की भावना जन्म लेती है.