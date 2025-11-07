हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEntertainment Highlights: फराह खान का बेबाक अंदाज लूट रहा है लाइमलाइट, कई OTT रिलीज की अपडेट भी जान लें

Entertainment Highlights: फराह खान का बेबाक अंदाज लूट रहा है लाइमलाइट, कई OTT रिलीज की अपडेट भी जान लें

Entertainment Updates: फराह खान ने अपने अंदाज से नेटीजेंस का दिल जीत लिया है. वहीं दूसरी ओर दशावतार और फ्रैंकेंस्टीन समेत कई फिल्मों के ओटीटी अपडेट्स भी सामने आ चुकी हैं. यहां है पूरी डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आप यहां जान सकते हैं. एक ओर फराह खान अपने एपिक रिप्लाई को लेकर फिर से चर्चा में आ गई हैं तो वहीं दूसरी ओर फैंस की मच अवेटेड फिल्मों की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री भी हो चुकी है. तमाम बड़ी खबरों की डिटेल्स जानिए यहां से. 

1. यूजर्स ने डिक्लेयर किया फराह खान को सबसे बड़ी ग्रीन फ्लैग
हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान को 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में देखा गया. यहां फराह खान ने अपने शानदार रिप्लाई से सबका दिल जीत लिया और नेटीजेंस उन्हें ग्रीन फ्लैग का टैग दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ जहां काजोल ने मजाकियां अंदाज में कहा कि, आप आज तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो और कम से कम आप मानती हैं कि आप रेलेवेंट हैं.

इसके जवाब में फराह खान ने बड़ी ही शानदार बात कही जो यूजर्स के दिल में बस गई है. कोरियोग्राफर ने अपने जवाब में कहा कि, देखो मुझे ये शब्द पसंद नहीं है काजोल क्योंकि मुझे से लगता है कि हर इंसान किसी न किसी तरह रेलेवेंट होता है भले ही आप काम ना कर रहे हो. इंटरनेट यूजर्स को फराह खान के जवाब ने बहुत इंप्रेस कर दिया है. 

Is this even a question? Farah 👏
byu/shawerma114 inBollyBlindsNGossip

2. ओटीटी पर कब और कहां देखें अविहितम? 
मलयालम फिल्म 'अविहितम' अपने ओटीटी डेब्यू के लिए तैयार है. इस फिल्म में उन्निराज, रेंजी कंकोल, विनीत चक्यार समेत कई कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है. फिल्म का जॉनर ब्लैक कॉमेडी है जहां कुछ लोग उनके मोहल्ले में हो रहे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं.

9 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और अब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के अलावा आप इसे हिंदी में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 14 नवंबर से ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.
Entertainment Highlights: फराह खान का बेबाक अंदाज लूट रहा है लाइमलाइट, कई OTT रिलीज की अपडेट भी जान लें

3. 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ रिलीज होगा 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर
टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोलाइडर के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर कुछ ही हफ्तों में रिलीज किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा की फिल्म के ट्रेलर को 19 दिसंबर को जेम्स कैमरन की अपकिंग एपिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' के स्क्रीनिंग्स के साथ रिलीज किया जाएगा.

रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि मेकर्स आगे जा कर प्लान में चेंज कर सकते हैं. लेकिन 'अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी जबरदस्त फिल्म के साथ 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर रिलीज करना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.
Entertainment Highlights: फराह खान का बेबाक अंदाज लूट रहा है लाइमलाइट, कई OTT रिलीज की अपडेट भी जान लें

4. इस दिन ओटीटी पर एंट्री लेगी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दशावतार
सुबोध खानलोकर की मराठी माइथोलॉजिकल फिल्म 'दशावतार' अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. सिनेमाघरों में माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर को काफी पसंद किया गया था और अब फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.

फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, भरत जाधव, अभिनव बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर, महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ मेनन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. बता दें, ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर 14 नवंबर से जी 5 पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार होगी. 

5. स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है ऑस्कर आइसक की फिल्म 'फ्रैंकनस्टाइन'
17 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऑस्कर आइसक को इस फिल्म में बैरन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के किरदार में देखा गया था. अब थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद ये साई–फाई हॉरर फिल्म ओटीटी पर भी कदम रख चुकी है. ये अमेरिकन गौथिक साइंस फिक्शन फिल्म 'फ्रैंकनस्टाइन' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. 

इसकी कहानी एक एगोस्टिक साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के इर्द–गिर्द घूमती है. जो मरे हुए लोगों के लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा कर एक नए क्रिएचर को जन्म देता है. लेकिन जब इस क्रिएचर का जन्म होता है तो विक्टर उसे अकेला छोड़ जाता है और तभी से कहानी में आपको ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा. जब उस प्राणी को दुनिया की धिक्कार का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में विक्टर के प्रति बदले की भावना जन्म लेती है.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Dashavatar Frankenstein
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
नौकरी
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget