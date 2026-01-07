वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल सीधा पहुंचेगा US, ट्रंप का बड़ा ऐलान, जानें क्या है असली मकसद?

Venezuela Crisis: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल बेचेगी. ट्रंप के अनुसार यह तेल बाजार मूल्य पर ही अमेरिका को मिलेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की बिक्री से मिलने वाली रकम का नियंत्रण उनके पास रहेगा और इस राशि का इस्तेमाल दोनों देशों के लोगों के हित में किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दे दिए हैं. तेल को भंडारण जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक और बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया बयान

व्हाइट हाउस ने इसी बीच, जानकारी दी है कि शुक्रवार को ओवल ऑफिस में वेनेजुएला से जुड़े तेल कारोबार को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोकॉफिलिप्स जैसी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में वेनेजुएला के तेल सौदे और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी.





US President Donald J Trump posts, "I am pleased to announce that the Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of high-quality, sanctioned oil to the United States of America. This Oil will be sold at its market price, and that money… pic.twitter.com/m48isFvX8W — ANI (@ANI) January 7, 2026

वेनेजुएला के पास है तेल भंडार

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन इसके बावजूद यह औसतन सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल रोजाना उत्पादन करता है. अगर अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अक्टूबर में अमेरिका औसतन रोजाना 13.9 मिलियन बैरल तेल उत्पादन कर रहा था. अगर अमेरिका 1 बैरल तेल को लगभग 56 डॉलर में खरीदता है तो ट्रंप की योजना के मुताबिक वेनेजुएला का तेल करीब 2.8 बिलियन डॉलर का होगा.