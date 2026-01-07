'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?

India-US Relations: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों पर बात की है. ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ से पीएम मोदी खुश नहीं हैं.

हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब भी दोस्ताना हैं, लेकिन टैरिफ का मुद्दा तनाव पैदा कर रहा है. उन्होंने रक्षा सौदों और टैरिफ को लेकर पीएम मोदी से हुई चर्चाओं की भी बात की.

ट्रंप ने कही ये बात

ट्रंप ने कहा, 'मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह मुझसे खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत को ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है. हालांकि अब उन्होंने रूस से तेल खरीद को काफी हद तक कम कर दिया है.' अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाए हैं, जिनमें 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए हैं. अमेरिका का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिकी चिंताओं को दूर नहीं करता, तो भारतीय सामानों पर टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है.

'मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं'

ट्रंप ने कहा, 'मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं. वह मुझे खुश करना चाहते थे. मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं.' अपने भाषण में ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव भी किया और कहा कि इससे अमेरिका को आर्थिक फायदा हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहा है.

हाल के दिनों में ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव बना रहे हैं. उनका आरोप है कि सस्ता रूसी तेल खरीदकर भारत रूस को आर्थिक मदद दे रहा है. इसी वजह से भारतीय उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाया गया है.

भारत ने खारिज किया था ट्रंप का दावा

हालांकि, भारत पहले ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने का भरोसा दिया है. भारत ने साफ किया है कि ऐसी कोई बातचीत या वादा नहीं हुआ है. इस बीच ट्रंप खुद को रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ के रूप में भी पेश कर रहे हैं. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत की है, हालांकि अब तक किसी ठोस नतीजे की घोषणा नहीं हुई है.