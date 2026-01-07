पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?

भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर पाकिस्तान के धार्मिक यात्रा पर गईं, लेकिन वापस भारत नहीं लौटीं, बाद में पता चला कि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली है

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Jan 2026 07:04 AM (IST)
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे ही संवेदनशील माने जाते हैं. जब इन दोनों देशों से जुड़ा कोई मामला धर्म, सीमा पार प्रेम, शादी और वीज़ा नियमों से जुड़ जाए, तो वह और भी ज्यादा गंभीर बन जाता है. ऐसा ही एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर पाकिस्तान के धार्मिक यात्रा पर गईं, लेकिन वापस भारत नहीं लौटीं, बाद में पता चला कि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली है और इस्लाम धर्म भी अपना लिया है. यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया, मीडिया और सरकारी एजेंसियों में हलचल मच गई. अब खबर है कि पाकिस्तान सरकार सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है. लेकिन सवाल यह है कि सरबजीत कौर कौन हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान अब उन्हें वापस क्यों भेज रहा है. 

कौन हैं सरबजीत कौर?

सरबजीत कौर भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला जिले की रहने वाली हैं. उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष बताई जा रही है. भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरबजीत का पहले तलाक हो चुका है और उनकी पिछली शादी से उनके दो बेटे हैं. 

नवंबर 2025 में वह लगभग 2000 सिख तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थीं. यह यात्रा सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब के दर्शन के लिए थी, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है. सरबजीत कौर धार्मिक वीज़ा (Pilgrimage Visa) पर पाकिस्तान गई थी. यह वीजा सिर्फ तीर्थयात्रा के लिए होता है और इसकी एक तय समय सीमा होती है. सरबजीत 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचीं. उनका वीजा 13 नवंबर तक वैध था. जत्था 13 नवंबर को भारत लौट आया, लेकिन सरबजीत कौर वापस नहीं लौटीं. यहीं से मामला संदिग्ध हो गया. 

जत्थे से अचानक गायब होने के बाद क्या पता चला?

जब सरबजीत कौर भारत वापस नहीं लौटीं, तो जांच शुरू हुई. कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म अपना लिया है. अपना नाम बदलकर नूर रख लिया है. पाकिस्तान के रहने वाले नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है. यह वीडियो सामने आते ही मामला और संवेदनशील हो गया. 

नासिर हुसैन कौन हैं?

नासिर हुसैन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखूपुरा जिले के रहने वाले हैं. वे पेशे से जमींदार बताए जा रहे हैं और पहले से शादीशुदा हैं. जांच में सामने आया कि सरबजीत और नासिर की पहचान 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. दोनों पिछले 9 साल से संपर्क में थे. उन्होंने पहले भी एक-दूसरे के देश जाने के लिए कई बार वीजा की कोशिश की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली. 

पाकिस्तान सरबजीत को डिपोर्ट क्यों कर रहा है?

पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने साफ कहा है कि सरबजीत कौर को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वीजा उल्लंघन के कारण निर्वासित (Deport) किया जा रहा है. पाकिस्तानी कानून के अनुसार, जो विदेशी नागरिक वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहता है, उसे वापस भेजा जाता है. सरबजीत कौर को अब अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि धार्मिक वीजा पर जाकर शादी करना वीजा नियमों का उल्लंघन है. वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान में रुकना गैरकानूनी है. इसी वजह से पाकिस्तानी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने:सरबजीत कौर और नासिर हुसैन को हिरासत में लिया दोनों से पूछताछ की नासिर के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा. 

Published at : 07 Jan 2026 07:04 AM (IST)
