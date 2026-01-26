बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था. वहीं इसके बाद दिवंगत अभिनेता की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी ने उनकी प्रेयर मीट रखी थी जिसमें धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां शामिल नहीं हुई थी. बल्कि हेमा ने उसी दिन अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा रखी थी. इसके बाद रूमर्स फैल गए थे कि सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच मनमुटाव है.

वहीं बीते दिन सनी ने हेमा मालिनी संग मनुमटाव की खबरों को खारिज कर दिया और सौतेली बहन ईशा देओल द्वारा रखी गई बॉर्डर 2 की शिरकत भी की और अपनी सौतेली बहनों संग पोज भी दिए थे. वहीं बीते दिन दिवंगत धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया है. अब ईशा ने न केवल अपने पिता को मिले सम्मान का जश्न मनाया है बल्कि सौतेले भाई सनी संग अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण अवॉर्ड मिलने पर ईशा ने जताई खुशी

ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जाने पर खुशी जाहिर की है जो भारत गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए, ईशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत खुश हूं कि हमारे पापा को प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है. "

ईशा ने सनी देओल की बॉर्डर 2 के लिए जताई खुशी

'धूम' एक्ट्रेस ने अपने सौतेले भाई सनी देओल और बहन अहाना देओल के साथ पोज़ देते हुए अपनी एक तस्वीर अपलोड की, और सभी से अपने परिवार और दोस्तों के साथ "बॉर्डर 2" देखने की अपील की. सनी और बाकी टीम को बधाई देते हुए ईशा ने आगे लिखा, "अपने परिवार और दोस्तों के साथ बॉर्डर 2 देखें. हमने कल रात फिल्म देखी, सनी देओल आप सबसे अच्छे हैं, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ अहान शेट्टी और निधि दत्ता को शाबाश फैंटेस्टित."