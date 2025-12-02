हर्षवर्धन राणे स्टारर 'एक दीवाने की दीवानियत' आखिरकार थिएटर रन खत्म हो गया है. ये फिल्म 21 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 40 दिनों से ज़्यादा चली. मिलाप ज़वेरी के डायरेक्शन में बनी यह रोमांटिक ड्रामा सुपरहिट है और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है.वर्ल्डवाइड भी इस फिल्म ने मोटा मुनाफा कमाया है.

भारत में कितनी की कमाई?

फ़ाइनल अपडेट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने इंडिया में अपना बॉक्स ऑफ़िस सफ़र खत्म किया, और 85.80 करोड़ नेट कमाए. इसका सीधा मुकाबला 'थामा' से हुआ था और टिकट विंडो पर 'दे दे प्यार दे 2', 'कांतारा चैप्टर 1 (हिंदी)' और दूसरी फ़िल्मों से भी मुकाबला रहा. यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की इस फ़िल्म ने सभी मुश्किलों को पार करते हुए सक्सेस हासिल की.

यह सुपरहिट है!

बता दें कि इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था. अपने पूरे लाइफटाइम में इसने 60.80 करोड़ का रिटर्न दिया. प्रॉफिट परसेंटेज में बदलने पर, ROI 243.2% रहा. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है.

हर्षवर्धन की वर्ल्डवाइड 100 करोड़ क्लब में पहली फिल्म!

बॉलीवुड की इस रोमांटिक ड्रामा ने दुनिया भर में 117.74 करोड़ की कमाई करके अपना सफर पूरा किया. इसमें इसकी ओवरसीज लाइफटाइम कमाई 16.50 करोड़ शामिल है. 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे की पहली फिल्म है जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है. यह 2025 में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म भी है.

2025 की बॉलीवुड की टॉप 5 रोमांटिक फिल्मों का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैयारा: 570.67 करोड़

दे दे प्यार दे 2: 125.42 करोड़

एक दीवाने की दीवानियत: 117.74 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: 108.11 करोड़

भूल चूक माफ़: 91.57 करोड़

