नवंबर के आखिरी हफ़्ते में बॉलीवुड लवर्स को एक नहीं बल्कि दो लव स्टोरीज़ बड़े पर्दे पर देखने को मिली ‘गुस्ताख इश्क’ और ‘तेरे इश्क में’. जहां पहली वाली पुरानी दुनिया का चार्म लाती है और रोमांस, पोएट्री और नॉस्टैल्जिया के बारे में है, तो दूसरी एक टूटे हुए लवर के बारे में है जो अपने दर्द की वजह से खतरनाक बन जाता है.

अब उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो, धनुष और कृति सेनन स्टारर ‘तेरे इश्क में’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारिंग ‘गुस्ताख इश्क’ को पहले दिन से ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और सोमवार को तो इसने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. चलिए यहां जानते हैं ‘गुस्ताख इश्क’ ने चौथे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘गुस्ताख इश्क’ ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?

‘गुस्ताख इश्क’ दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई और ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए स्ट्रगल करती दिखी. इसकी शुरुआत ही बेहद ठंडी हुई थी. इसके बाद वीकेंड में भी इस फिल्म की कमाई में तेजी आने की बजाय गिरावट दर्ज की गई थी. वहीं अब पहले मंडे टेस्ट में तो ‘गुस्ताख इश्क’ बुरी तरह फेल हो गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो शुक्रवार को पहले दिन उसने 50 लाख रुपये से ओपनिंग की और घरेलू मार्केट में शनिवार और रविवार को 45 लाख रुपये और 35 लाख रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'गुस्ताख इश्क' ने सोमवार को यानी चौथे दिन सिर्फ़ 0.06 करोड़ रुपये कमाए हैं. 28 नवंबर, 2025 को अपनी शुरुआत के बाद से ये इस फिल्म की अब तक की सबसे कम कमाई है.

इसी के साथ 'गुस्ताख इश्क' का चार दिनों का कुल कलेक्शन अब 1.36 करोड़ रुपये नेट है.

बुरी तरह पिटी 'गुस्ताख इश्क'

'गुस्ताख इश्क' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के चार दिनों में ही दम तोड़ दिया है. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 25 करोड़ रुपयों के बजट में बनाया गया है और शॉकिंग बात ये है कि ये चार दिन बाद भी 2 करोड़ रुपयों का आंकड़ा नहीं छू पाई है. साफ है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है.

'गुस्ताख इश्क' के बारे में

स्टेज5 प्रोडक्शंस की बनाई ‘गुस्ताख इश्क’ में फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​भी प्रोड्यूसर में से एक हैं. स्क्रीनप्ले विभु पुरी और प्रशांत झा ने मिलकर लिखा है, जबकि म्यूज़िक हमेशा मशहूर रहे विशाल भारद्वाज ने बनाया है, जो कहानी में एक लिरिकल टच देता है. कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है, जिसका रोल विजय वर्मा ने किया है, जो अपने पिता की खराब हो रही प्रिंटिंग प्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा है. हल ढूंढने के लिए, वह एक अकेले रहने वाले कवि को ढूंढता है, जिसका रोल मशहूर नसीरुद्दीन शाह ने किया है, इस उम्मीद में कि कवि के शब्द उसे चीज़ें बदलने में मदद कर सकते हैं. फातिमा सना शेख कवि की बेटी का रोल कर रही हैं, जो कहानी का इमोशनल हिस्सा है क्योंकि फिल्म प्यार, नुकसान और क्रिएटिविटी के बीच के मुश्किल रिश्तों को दिखाती है.