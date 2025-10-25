Box Office: 'एक दीवाने की दीवानियत' 5वें दिन बनी तूफान, बजट से कहीं ज्यादा कमा चुकी फिल्म
Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 5: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है कि पहला वीकेंड खत्म होने के पहले ही ये हिट बनने के करीब पहुंच चुकी है.
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से हर दिन चौंकाया है. फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं और ये अपना पूरा बजट निकालने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड भी फिल्म ने ठीकठाक प्रदर्शन किया है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की कमाई.
'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने ओपनिंग डे पर 'थामा' जैसी बड़ी रिलीज के सामने भी 9 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे दिन 7.75 और तीसरे दिन 6 करोड़ कमाते हुए फिल्म अपने आधे बजट के करीब पहुंच गई.
चौथे दिन फिल्म की कमाई सिर्फ 5.5 करोड़ पर जाकर टिक गई, लेकिन पांचवें दिन यानी आज 10:25 बजे तक इस रोमांटिक फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए टोटल 34 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.
'एक दीवाने की दीवानियत' को हिट होने के लिए और कितना कमाना होगा?
- कोईमोई के मुताबिक इस फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ है और यही फिल्म का प्लस पॉइंट भी है. फिल्म ने अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है और अब ये हिट का टैग हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है.
- फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो सैक्निल्क के मुताबिक 4 दिनों में 35.25 करोड़ रुपये हो चुका है और अगर इसमें आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो ये करीब 40 करोड़ के आसपास पहुंचता है.
- किसी भी फिल्म को अपने बजट का दोगुना कमाने के बाद हिट का टैग मिल जाता है. अभी कल रविवार है और फिल्म की अब तक की कमाई देखकर लग रहा है कि पहले ही वीकेंड में अपना पूरा बजट निकाल लेगी.
'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में
फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा, सचिन खेडेकर के अलावा शाद रंधावा भी हैं. फिल्म लवस्टोरी है और 'सैयारा'-'सनम तेरी कसम री-रिलीज' के बाद से ऐसी फिल्मों को लेकर बढ़ी दर्शकों की दिलचस्पी ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई करवाई है. फिल्म के डायरेक्शन की कमान मिलाप जावेरी ने संभाली है.
