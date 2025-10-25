अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने अब तक सैक्निल्क पर अपडेट हुए डेटा के मुताबिक इंडिया में 115.85 करोड़ और वर्ल्डवाइड 169.75 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

फिल्म का बजट 120 करोड़ था तो जाहिर है कि फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है. फिल्म के कुछ शो अभी भी सिनेमाहॉल में चल रहे हैं, इसके बावजूद कि 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी नई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं.

फिल्म थिएटर्स में अपने आखिरी दिनों में है और बहुत जल्द टिकट खिड़कियों से उतर जाएगी. इस बीच फिल्म ने क्या कुछ कमाल किया है और कौन सा रिकॉर्ड है जो बस टूटते-टूटते बचा है? ये सब कुछ जानते हैं.

'जॉली एलएलबी 3' ने कौन से बड़े रिकॉर्ड बना डाले

फिल्म ने एक नहीं कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिनके बारे में आप नीचे पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं-

ये फिल्म अरशद वारसी के करियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इससे पहले सिर्फ दो फिल्में हैं, पहली 'गोलमाल अगेन' (205.69 करोड़) और दूसरी 'टोटल धमाल' (155.67 करोड़).

अमृता राव ने अपने करियर में 10 फिल्में की हैं और 'जॉली एलएलबी 3' उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है.

हुमा कुरैशी के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी 'जॉली एलएलबी 3' है. इससे आगे 117.28 करोड़ कमाकर 'जॉली एलएलबी 2' नंबर वन की जगह पर मौजूद है.

ये फिल्म गजराज राव की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन चुकी है. नंबर वन की जगह पर 'बधाई हो' (137.31 करोड़) रुपये मौजूद है.

'जॉली एलएलबी 3' के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है. ये फिल्म साल 2025 की टॉप 10 कमाई वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में 9वीं जगह पर है.

इसके अलावा, ये फिल्म इस साल रिलीज हुई अक्षय कुमार की 4 फिल्मों में से तीसरी 100 करोड़ी फिल्म भी बन गई है. इसके पहले हाउसफुल 5 और स्काई फोर्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.

कौन सा रिकॉर्ड बनाने से चूकी 'जॉली एलएलबी 3'

खिलाड़ी कुमार के फैंस को उम्मीद थी कि फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और अच्छे रिव्यूज की वजह से फायदा मिलेगा और ये उनके करियर की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया.

अक्षय की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर मौजूद 'राउडी राठौर' ने 133.25 करोड़ रुपये कमाए थे. जिससे उनकी हालिया रिलीज करीब 18 करोड़ से पीछे रह गई.