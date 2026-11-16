अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो

टीवी कपल अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में कपल को रियलिटी शो 'पति पत्नी पंगा 2' में देखा गया. लेकिन अब दोनों के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं. दरअसल, ईशा सिंह ने अविनाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद से दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने तूल पकड़ लिया है.

बता दें कि अविनाश और ईशा दोनों में से किसी ने भी इसे लेकर रिएक्ट नहीं किया है.

अविनाश-ईशा लव स्टोरी

अविनाश और ईशा की लव लाइफ की बात करें तो दोनों को रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में देखा गया था. इस शो में दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. इसके बाद दोनों ने म्यूजिक वीडियो 'काला शा काला' में काम किया.

शुरू में ईशा और अविनाश ने अपने रिश्ते को क्लोज फ्रेंड्स का नाम दिया. 2026 में अविनाश ने ईशा को पब्लिकली आई लव यू बोला. शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जीतने के बाद अविनाश ने सक्सेस पार्टी में ईशा थैंक्यू बोला. साथ ही आई लव यू भी बोला.





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बता दें कि दोनों को हाल ही में शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में देखा गया था और यहां उन्हें तीसरे सीजन का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट बनाया गया था.

उज्जैन गईं ईशा

हाल ही में ईशा उज्जैन गईं. उन्होंने वहां से पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- उज्जैन जाने के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी. भोपला से होने की वजह से उज्जैन से बहुत करीब हूं. लेकिन कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता आप नहीं जाते. मुझे लगता है उनके अपने प्लान्स होते हैं. उन्होंने मुझे तब बुलाया जब मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी. मुझे पता है कि वो सब जानते हैं. मैं हमेशा उन पर विश्वास करती हूं कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे.