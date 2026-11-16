'द वन' के सीक्वल का एकता कपूर ने किया ऐलान, कहा- 'कहानी अभी बाकी है...'

एकता कपूर ने अपने करियर में टीवी के साथ ही बड़े पर्दे पर भी कई हिट फिल्में दी हैं. वो टीवी से लेकर ओटीटी और थिएटर में दमदार प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं. ऐसे में हैं अब उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने 'द वन' की सफलता को देखते हुए इसके सीक्वेल का ऐलान किया है, जिसके बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.

दरअसल, एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर 'द वन' का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें इसकी पहली झलक देखने के लिए मिलती है. एकता कपूर ने फिल्म की पहली झलक दिखाकर इसके सीक्वल के लिए फैंस और भी एक्साइटेड कर दिया है.

'द वन 2' में दिखेगी अलग कहानी और नया ट्विस्ट!

एकता कपूर ने 'द वन 2' की पहली झलक का वीडियो शेयर किया, जिसमें पहले तो छठ महापर्व की झलक देखने के लिए मिलती है, इसी बीच एक अलग म्यूजिक बजता है और बच्ची जंगल में जाते हुए नजर आती है. फिर देवी दुर्गा का गीत भी बजता है. ये प्रोमो काफी दमदार नजर आता है, जिसमें हॉरर के साथ ही माइथोलॉजी का तड़का देखने के लिए मिलने वाला है. इसका म्यूजिक और सीन काफी दमदार नजर आता है. इससे एक बाद साफ जाहिर है कि एकता कपूर 'द वन 2' के लिए जरिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आ रही हैं. हालांकि, अभी तक कहानी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है.

एकता कपूर ने 'द वन 2' की पहली झलक शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'द वन की कहानी अभी बाकी है.'

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'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'द वन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये एवरेज साबित हुई है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 65-70 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 70.35 करोड़ और वर्ल्डवाइड 91.49 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 8.05 करोड़ का बिजनेस किया था.

आपको बता दें कि इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार लीड रोल में थे. फिल्म में श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, अनूप सोनी जैसे कलाकार भी अहम रोल में थे. वहीं, फिल्म में बिहार के पटना के एक प्रतिष्ठित वन देवी मंदिर की कहानी को दिखाया गया था, जो कि सच्ची घटना से प्रेरित है.