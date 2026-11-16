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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द वन' के सीक्वल का एकता कपूर ने किया ऐलान, कहा- 'कहानी अभी बाकी है...'

'द वन' के सीक्वल का एकता कपूर ने किया ऐलान, कहा- 'कहानी अभी बाकी है...'

The Vvaan 2 Announcement: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' के सीक्वल का ऐलान कर दिया गया है. एकता कपूर ने फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 06:50 PM (IST)
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एकता कपूर ने अपने करियर में टीवी के साथ ही बड़े पर्दे पर भी कई हिट फिल्में दी हैं. वो टीवी से लेकर ओटीटी और थिएटर में दमदार प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं. ऐसे में हैं अब उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने 'द वन' की सफलता को देखते हुए इसके सीक्वेल का ऐलान किया है, जिसके बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.

दरअसल, एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर 'द वन' का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें इसकी पहली झलक देखने के लिए मिलती है. एकता कपूर ने फिल्म की पहली झलक दिखाकर इसके सीक्वल के लिए फैंस और भी एक्साइटेड कर दिया है. 

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'द वन 2' में दिखेगी अलग कहानी और नया ट्विस्ट!

एकता कपूर ने 'द वन 2' की पहली झलक का वीडियो शेयर किया, जिसमें पहले तो छठ महापर्व की झलक देखने के लिए मिलती है, इसी बीच एक अलग म्यूजिक बजता है और बच्ची जंगल में जाते हुए नजर आती है. फिर देवी दुर्गा का गीत भी बजता है. ये प्रोमो काफी दमदार नजर आता है, जिसमें हॉरर के साथ ही माइथोलॉजी का तड़का देखने के लिए मिलने वाला है. इसका म्यूजिक और सीन काफी दमदार नजर आता है. इससे एक बाद साफ जाहिर है कि एकता कपूर 'द वन 2' के लिए जरिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आ रही हैं. हालांकि, अभी तक कहानी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है.

एकता कपूर ने 'द वन 2' की पहली झलक शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'द वन की कहानी अभी बाकी है.' 

 
 
 
 
 
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'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'द वन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये एवरेज साबित हुई है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 65-70 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 70.35 करोड़ और वर्ल्डवाइड 91.49 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 8.05 करोड़ का बिजनेस किया था. 

आपको बता दें कि इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार लीड रोल में थे. फिल्म में श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, अनूप सोनी जैसे कलाकार भी अहम रोल में थे. वहीं, फिल्म में बिहार के पटना के एक प्रतिष्ठित वन देवी मंदिर की कहानी को दिखाया गया था, जो कि सच्ची घटना से प्रेरित है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
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