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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने पुणे में शुरू की 'मॉन्स्टर' की शूटिंग, नयनतारा नहीं, ये एक्ट्रेस दे रही हैं साथ

सलमान खान ने पुणे में शुरू की 'मॉन्स्टर' की शूटिंग, नयनतारा नहीं, ये एक्ट्रेस दे रही हैं साथ

साल 2027 में सलमान खान फिल्म 'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे. फिलहाल एक्टर ने इसकी शूटिंग पुणे में शुरू की है. सलमान के दस दिनों तक पुणे शेड्यूल में बिजी रहने की उम्मीद है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. ये फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है. इसी बीच सलमान अपनी एक अन्य फिल्म 'मॉन्स्टर' को लेकर भी चर्चा में हैं. अब उन्होंने अपनी इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पुणे में शुरू की है. फिल्म में उनके साथ अहम रोल में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी. हालांकि वो पुणे शेड्यूल का हिस्सा नहीं हैं. बल्कि एक दूसरी एक्ट्रेस पुणे में उनके साथ शूटिंग कर रही हैं.

सलमान ने पुणे में शुरू की 'मॉन्स्टर' की शूटिंग

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पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने पुणे में मॉन्स्टर के 10 दिनों के शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत 15 नवंबर से कर दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन हिस्सों की शूटिंग पुणे में शुरू की गई है वो काफी अहम और ड्रामेटिक हैं. 

सलमान के साथ शूट कर रहीं सीमा बिस्वास

एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सलमान खान के साथ पुणे में एक्ट्रेस सीमा बिस्वास भी शूटिंग कर रही हैं. सूत्र ने कहा, 'सीमा बिस्वास और सलमान खान पुणे शेड्यूल का हिस्सा हैं. मेर्कस ड्रामेटिक और इंटेंस सीन फिल्मा रहे हैं. ये एक अहम फेज है. पुणे में अगले दस दिनों तक शूटिंग जारी रहने की उम्मीद है.'

सलमान के बर्थडे पर आ सकता है मॉन्स्टर का टीजर

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मॉन्स्टर के मेकर्स का प्लान है कि सलमान खान के जन्मदिन 27 दिसंबर तक फिल्म को लेकर बड़ी झलक फैंस के लिए पेश की जा सके. सलमान के 61वें बर्थडे पर मेकर्स फैंस को बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं. माना जा रहा है कि दिसंबर तक इसका टीजर रिलीज किया जा सकता है.

मॉन्स्टर' के बारे में

बता दें कि मॉन्स्टर का डायरेक्शन मशहूर साउथ डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली कर रहे हैं. वहीं इसके प्रोड्यूसर दिल राजू हैं. फिल्म का निर्माण 'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' बैनर तले किया जा रहा है. वहीं को-प्रोड्यूसर्स में शिरीष, कुलदीप राठौर और रफी काजी शामिल हैं. पहली बार इसके जरिए सलमान और नयनतारा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. मॉन्स्टर साल 2027 में रिलीज हो सकती है. इससे पहले सलमान खान की फिल्म मातृभूमि 4 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 06:49 PM (IST)
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SALMAN KHAN
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