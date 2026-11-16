गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने पोस्ट कर महानायक अमिताभ बच्चन और एक्टर अभिषेक बच्चन को धमकी दी है. गोल्डी ने पोस्ट में दावा किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से उसके दो साथियों विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है. गोल्डी ने कहा कि दोनों को किसी दूसरे गैंग से जोड़कर न देखा जाए.

पोस्ट में उसने अमिताभ बच्चन का नाम लेते हुए धमकीभरी टिप्पणी की और बुलेटप्रूफ केबिन बनवाने जैसी बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी.

पोस्ट में लिखा, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. मैं गोल्डी ढिल्लों, आज जो मुंबई में दिल्ली स्पेशल सेल ने हमारे 2 विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है, उन्हें किसी दूसरी गैंग में न जोड़ा जाए. हमारे दो भाइयों की गिरफ्तारी से जो वारदात होनी थी वो टली नहीं है और न ही टलेगी. क्योंकि हमारे 200 और भाई हैं.'

आगे उसने लिखा, 'मुंबई में 1984 के नरसंहार के जो भी दोषी हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा. चाहे कोई भी, किसी भी देश में रहता हो. जो भी सिख कौम के खिलाफ बोलेगा वो हमारा दुश्मन है. चाहे कोई भी हो. ये लोग (अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन) चाहे जितने भी बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें, कुछ भी कर लें. हम दोनों बाप-बेटे को मारेंगे. बुलेटप्रूफ केबिन में ही मारेंगे.'

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग

बता दें कि कुछ समय पहले एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई. वो इस फायरिंग में बाल बाल बचे थे. उनके ड्राइवर और एक फैन को गोली लगी थी. टाइगर खुद गाड़ी चलाकर ड्राइवर को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. टाइगर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. टाइगर से पहले सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं. सलमान खान, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग भी हुई.

टाइगर पर फायरिंग के बाद अमिताभ बच्चन की सुरक्षा बढ़ा दी गई. अमिताभ बच्चन हर रविवार को फैंस से मुलाकात करते हैं. हालांकि, अब वो बुलेटप्रूफ केबिन के साथ फैंस से मिलते हैं. अमिताभ बच्चन को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं.