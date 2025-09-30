हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDurga Puja 2025: मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे रणबीर कपूर, पति और बेटी संग सुर्ख लाल साड़ी में दिखीं बिपाशा

Durga Puja 2025: मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे रणबीर कपूर, पति और बेटी संग सुर्ख लाल साड़ी में दिखीं बिपाशा

Durga Puja 2025: मुंबईवासी इन दिनों मां दुर्गा की पूजा में लगे हुए हैं. रानी मुखर्जी और काजोल की फैमिली ने भी एक भव्य पंडाल लगाया है. जिसमें कई बड़े स्टार्स मां के दर्शन करने पहुंचे.

By : सखी चौधरी | Updated at : 30 Sep 2025 03:58 PM (IST)
काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पंडाल में स्टार्स का आना-जाना लगा हुआ है. हाल ही में रणबीर कपूर ने यहां मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया. वहीं एक्ट्रेस बिपाशा बसु अपनी बेटी देवी और पति करण सिंह ग्रोवर संग दर्शन करने पहुंची. दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन तीन दिन से लगातार मां की भक्ति में लगी हुई हैं. इन स्टार्स के वीडियोज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

रणबीर ने लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद

बॉलीवुड के हैंडसम स्टार रणबीर कपूर हर साल मुखर्जी फैमिली द्वारा लगाए गए मां दुर्गा के पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. आज भी एक्टर ने पंडाल में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया. इस दौरान वो ब्लू कलर के कुर्ते में नजर आए. इस लुक से उनकी ये तस्वीरे और वीडियो खूब वायरल भी हो रही है. पूजा के बाद उन्होंने अपने दोस्त अयान मुखर्जी संग कई पोज भी दिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

पति और बेटी संग पंडाल पहुंचीं बिपाशा

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु भी मंगलवार यानि अष्टमी के दिन मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंची. बिपाशा के साथ उनकी लाडली बेटी देवी और पति कऱण सिंह ग्रोवर भी नजर आए. करण ने व्हाइट कुर्ता कैरी किया था. वहीं बिपाशा बसु सुर्ख लाला साड़ी में सजधजकर मां का आशीर्वाद लेने पहुंची. कपल की बेटी देवी येलो लहंगे बहुत ही प्यारी लग रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

जया बच्चन को देख फैंस हुए हैरान

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन हर मुखर्जी परिवार के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं. इसकी वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल पंडाल से जया बच्चन के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो हंसती हुई नजर आई और यूजर्स को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है. वहीं मंगलवार के दिन जया बच्चन लाल सिल्क साड़ी में दिखी. जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

डांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा सिंह के इन लेटेस्ट मल्टीकलर लहंगों से लें इंस्पिरेशन

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 30 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Ranbir Kapoor Kajol Rani Mukerji Durga Puja 2025
