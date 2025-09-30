हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाडांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा सिंह के इन लेटेस्ट मल्टीकलर लहंगों से लें इंस्पिरेशन

डांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा सिंह के इन लेटेस्ट मल्टीकलर लहंगों से लें इंस्पिरेशन

Akshara Singh Latest Pics: अक्षरा सिंह के लेटेस्ट लुक की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रही हैं. जिनमें एक्ट्रेस मल्टीकलर लंहगों में दिलकश पोज देती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Sep 2025 02:47 PM (IST)
Akshara Singh Latest Pics: अक्षरा सिंह के लेटेस्ट लुक की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रही हैं. जिनमें एक्ट्रेस मल्टीकलर लंहगों में दिलकश पोज देती नजर आई.

पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम मची हुई है. ऐसे में हर कोई गरबा और डांडिया नाइट्स में डांस का लुत्फ उठता नजर आ रहा है. अगर आप भी ऐसे किसी फंक्सन में जा रहे हैं तो हम आपके लिए भोजपुरी हसीना अक्षरा सिहं के कुछ खास लुक लेकर आए हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकते हैं.

1/7
अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की बेबाक क्वीन कही जाती हैं. इन दिनों नवरात्रि का जश्न मना रही हैं. जिसकी झलक वो अपने फैंस के साथ भी शेयर करती हैं.
अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की बेबाक क्वीन कही जाती हैं. इन दिनों नवरात्रि का जश्न मना रही हैं. जिसकी झलक वो अपने फैंस के साथ भी शेयर करती हैं.
2/7
एक्ट्रेस का हर दिन उनका किसी ना किसी शहर में प्रोग्राम होता है. जहां उनको शानदार लुक में देखा जाता है. इन लेटेस्ट तस्वीरों में अक्षरा सिंह ब्लैक लंहगे में दिखी.
एक्ट्रेस का हर दिन उनका किसी ना किसी शहर में प्रोग्राम होता है. जहां उनको शानदार लुक में देखा जाता है. इन लेटेस्ट तस्वीरों में अक्षरा सिंह ब्लैक लंहगे में दिखी.
3/7
अक्षरा ने इस ब्लैक लंहगे के साथ मल्टीकलर ऑफ शोल्डर ब्लाउज और डिजाइनर दुपट्टा ओढ़ा है. जो उनका लुक और निखार रहा है.
अक्षरा ने इस ब्लैक लंहगे के साथ मल्टीकलर ऑफ शोल्डर ब्लाउज और डिजाइनर दुपट्टा ओढ़ा है. जो उनका लुक और निखार रहा है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक सिल्वर ज्वेलरी के साथ पूरा किया है. उन्होंने गले में नेकलेस के साथ उंगलियो में अलग-अलग सुंदर डिजाइन वाली रिंग भी पहने हुई हैं.
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक सिल्वर ज्वेलरी के साथ पूरा किया है. उन्होंने गले में नेकलेस के साथ उंगलियो में अलग-अलग सुंदर डिजाइन वाली रिंग भी पहने हुई हैं.
5/7
इसके अलावा दूसरे लुक के लिए अक्षरा ने मल्टीकलर का लहंगा पहना है. ये बांधनी प्रिंट वाला लंहगा है. इसके साथ भी एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्जर मैचिंग ब्लाउज पेयर किया है.
इसके अलावा दूसरे लुक के लिए अक्षरा ने मल्टीकलर का लहंगा पहना है. ये बांधनी प्रिंट वाला लंहगा है. इसके साथ भी एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्जर मैचिंग ब्लाउज पेयर किया है.
6/7
इस लंहगे के साथ भी अक्षरा सिंह ने बहुत ही प्यारा दुपट्टा ओढ़ा है. इसमें भी सारी कलर्स नजर आ रहे हैं.
इस लंहगे के साथ भी अक्षरा सिंह ने बहुत ही प्यारा दुपट्टा ओढ़ा है. इसमें भी सारी कलर्स नजर आ रहे हैं.
7/7
अक्षरा सिंह का ये पिंक शरारा सूट भी डांडिया नाइट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. इसे आप एक्ट्रेस की तरह ही कैरी करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी.
अक्षरा सिंह का ये पिंक शरारा सूट भी डांडिया नाइट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. इसे आप एक्ट्रेस की तरह ही कैरी करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी.
Published at : 30 Sep 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget