डांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा सिंह के इन लेटेस्ट मल्टीकलर लहंगों से लें इंस्पिरेशन
Akshara Singh Latest Pics: अक्षरा सिंह के लेटेस्ट लुक की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रही हैं. जिनमें एक्ट्रेस मल्टीकलर लंहगों में दिलकश पोज देती नजर आई.
पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम मची हुई है. ऐसे में हर कोई गरबा और डांडिया नाइट्स में डांस का लुत्फ उठता नजर आ रहा है. अगर आप भी ऐसे किसी फंक्सन में जा रहे हैं तो हम आपके लिए भोजपुरी हसीना अक्षरा सिहं के कुछ खास लुक लेकर आए हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 02:47 PM (IST)
Tags :Akshara Singh Navratri 2025
