Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी, बनेगी अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर

'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी, बनेगी अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर

'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को काफी पसंद किया गया. अब ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन का प्रीडिक्शन सामने आ गया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Sep 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन फिल्म 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा. फैंस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. अजय देवगन को विजय सलगांकर के रोल में फिर से देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर प्रीडिक्शन भी सामने आ गया है. 

'दृश्यम 3' का डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
पिंकविला के मुताबिक, फिल्म 60 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. वहीं कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 45 से 50 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और नेशनल हॉलिडे का फिल्म को भरपूर फायदा मिलने की उम्मीदें हैं.  फिल्म अगर 45 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करती है तो ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. इसी के साथ फिल्म अजय की 'सिंघम अगेन' को भी पछाड़ देगी. इस फिल्म ने 43.7 करोड़ का बिजनेस किया था.

ये भी पढ़ें- पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा तबु, रजत कपूर, कमलेश सावंत, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पहले अक्षय खन्ना नजर आने वाले थे. हालांकि, उन्होंने बीच में ही फिल्म को छोड़ दिया. क्रिएटिव डिफरेंसेज और किरदार के लुक में बदलाव के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी. अक्षय की एग्जिट के बाद जयदीप ने एंट्री ली.

फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है. इससे पहले फिल्म के दो पार्ट रिलीज हुए और दोनों पार्ट्स को बहुत सराहा गया. फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था. फिल्म की कहानी ने फैंस को खूब एंटरटेन किया. फिल्म का दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था. 

ये भी पढ़ें- रोहित चंदेल को मिली बड़ी राहत, POCSO केस में मिली जमानत

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Box Office Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर भावुक हुईं सेलिना जेटली, बोलीं- काश गले लगा पाती
बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर भावुक हुईं सेलिना जेटली, बोलीं- काश गले लगा पाती
बॉलीवुड
दीया मिर्जा ने परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम, मुश्किल समय में नेचर के बीच मिला सुकून
दीया मिर्जा ने परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम, मुश्किल समय में नेचर के बीच मिला सुकून
बॉलीवुड
'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग के वक्त प्रेंग्नेट थीं परिणीति चोपड़ा, सेट पर संग रहे थे राघव चड्ढा
'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग के वक्त प्रेंग्नेट थीं परिणीति चोपड़ा, सेट पर संग रहे थे राघव चड्ढा
बॉलीवुड
पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन
पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Ujjain Khade Hanuman Temple: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताई चौंकाने वाली बात! | MP | Breaking
DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
बार-बार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज की हुई छुट्टी
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget