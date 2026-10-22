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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ का 30 अक्टूबर को दिल्ली में होना था शो, नहीं मिली परमिशन

दिलजीत दोसांझ का 30 अक्टूबर को दिल्ली में होना था शो, नहीं मिली परमिशन

Diljit Dosanjh Delhi Show: दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में शो होने वाला था. ये शो 30 अक्टूबर को होना था. लेकिन उनके शो को परमिशन नहीं मिली.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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सिंगर दिलजीत दोसांझ दिल्ला में शो करने वाले थे. लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर है. उनके दिल्ली शो के लिए परमिशन नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी परमिशन नहीं दी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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