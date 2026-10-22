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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ को लगे गोली के छर्रे, टीम ने शेयर किया शॉकिंग वीडियो, लिखा- भगवान दयालु है

टाइगर श्रॉफ को लगे गोली के छर्रे, टीम ने शेयर किया शॉकिंग वीडियो, लिखा- भगवान दयालु है

टाइगर श्रॉफ पर रविवार रात को फायरिंग हुई थी. इस फायरिंग में टाइगर के हाथ में गोली के छर्रे लगे. अब उनकी टीम ने एक वीडियो शेयर किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Oct 2026 02:26 PM (IST)
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एक्टर टाइगर श्रॉफ खबरों में बने हैं. रविवार रात को टाइगर पर फायरिंग हुई. फायरिंग के वक्त टाइगर कार में बैठे थे. इस फायरिंग में दो लोग घायल हुए. एक टाइगर के ड्राइवर और दूसरे फैन उमेश चौहान. इस हमले में टाइगर बाल बाल बचे. हालांकि, टाइगर को चोट भी लगी. अब टाइगर की टीम ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दिखाया कि टाइगर के हाथ में कितनी चोट लगी.

दरअसल, टाइगर को हाथ में गोली के छर्रे लगे. इसकी वजह से उनका पूरा हाथ निशानो से भर गया है. वीडियो पर टीम ने लिखा- भगवान दयालु है. वीडियो में टाइगर अपने बाइसेप्स भी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. 

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

मालूम हो कि टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. अनिल पंडित ने पोस्ट कर लिखा- आज जो टाइगर श्रॉफ का काम हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं और हरमन संधू लेते हैं. इसको हमने कॉल करके समझाया था. पर इसको समझ नहीं आया. जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बात नहीं सुनेगा. सलमान खान के साथ काम करेगा अगला नंबर उसका होगा. इंतजार करिए. 

 
 
 
 
 
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टाइगर श्रॉफ पर हमला करने के मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं घायल उमेश चौहान की सर्जरी हो चुकी है और उनकी गोली निकाल दी गई है. वो KEM अस्पताल में एडमिट हैं. कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (CVTS) ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया देकर गोली निकाली गई. उमेश चौहान को पोस्ट-ऑपरेटिव निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए ESR इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया.

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी राजतिलक रौशन ने बताया था कि 18 अक्टूबर को टाइगर की गाड़ी पर जुहू में फायरिंग हुई थी. आरोपियों को 15 घंटों के अंदर ढूंढा गया है.

टाइगर श्रॉफ अब हमले के बाद काम पर वापस लौट चुके हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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