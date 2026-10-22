Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'झाड़ू-पोछा खुद कर लेता हूं', अमिताभ बच्चन ने KBC में खोला राज, कहा- खाना पकाने के लिए जया से लगानी पड़ती है गुहार

'झाड़ू-पोछा खुद कर लेता हूं', अमिताभ बच्चन ने KBC में खोला राज, कहा- खाना पकाने के लिए जया से लगानी पड़ती है गुहार

अमिताभ बच्चन ने केबीसी 18 के एक एपिसोड में खुलासा किया था कि वे हाउस हेल्प के ना होने पर खुद घर का झाड़ू -पोछा कर लेते हैं. कुकिंग को लेकर भी उन्होंने एक राज खोला था.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं. एक्टर के दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. वहीं एक्टर अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े किस्से शेयर करते रहते हैं. अगस्त में 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के के एक एपिसोड के दौरान, सुपरस्टार ने खुलासा किया था कि वे खुद झाड़ू-पोछा कर लेते हैं. लेकिन एक काम के लिए उन्हें पत्नी जया बच्चन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है.

अमिताभ बच्चन खुद करते हैं घर का झाड़ू-पोछा
दरअसल केबीसी 18 के एक एपिसोड के दौरान, कंटेस्टेंट प्रीतिराज ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या डोमेस्टिक स्टाफ के न होने पर वे घर के कामों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं? इस पर सुपरस्टार ने बताया था कि उन्हें खुद जिम्मेदारियां संभालने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती. अमिताभ ने कहा, "चाहे घर में चार, आठ या 10 कर्मचारी हों, लेकिन जब घर पर कोई नहीं होता, तो मैं सारा काम खुद करता हूं. साफ-सफाई से लेकर बाकी सभी काम मैं खुद ही संभालता हूं."

अमिताभ बच्चन खाना पकाने के लिए जया बच्चन से करते हैं रिक्वेस्ट
हालांकि अमिताभ बच्चन घर की साफ-सफाई का काम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन खाना पकाना उनके लिए अलग बात है. अभिनेता ने खुद माना कि खाना बनाना उन्हें नहीं आता. उन्होंने कहा, "मुझे खाना बनाना नहीं आता." उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर परिवार बाहर से खाना मंगा लेता है, या फिर वे जया बच्चन से कुछ बनाने के लिए कह देते हैं.

उन्होंने बताया, "मैं कभी-कभी जया से कहता हूँ, 'देवीजी, प्लीज कुछ बना दीजिए.' इससे वह बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, और रोज मेरे लिए अलग-अलग तरह के डिशेज बनाती हैं. फिर वह पूछती हैं कि मुझे खाना कैसा लगा." बातचीत के दौरान एक खास मिठाई का भी जिक्र आया, जिसे जया बच्चन ने तब बनाया था जब अमिताभ ने खीर खाना बंद कर दिया था.

अमिताभ बच्चन ने राइटिंग से लिया ब्रेक
एक अन्य अपडेट में, अमिताभ बच्चन ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वे कुछ समय के लिए लिखना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है. अभिनेता ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा, "माफी चाहता हूं... मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने और ठीक होने के लिए ब्रेक लेने की सलाह दी गई है, इसलिए मैं अभी कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूं."

अमिताभ ने अपने ब्लॉग पोस्ट में फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी थी और बताया था कि उन्हें अपनी एक्टिविटिज को लिमेटेड रखने के लिए कहा गया है, उन्होंने लिखा था, "सबसे पहले सभी को दशहरा की शुभकामनाएं... ढेर सारा प्यार, खुशियां और प्रार्थनाएं. मुझे अभी पूरी तरह से आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है, इसलिए मुझे बातचीत करने की इजाजत नहीं है... प्लीज माफ़ करें... जिन लोगों ने मुझे पर्सनली शुभकामनाएं भेजी हैं, उनसे भी माफी चाहता हूं... प्लीज इसे ही मेरा सम्मानपूर्ण जवाब समझें... उम्मीद है कि आगे फिर बात होगी."

 

Published at : 22 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल
'बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल
टेलीविजन
'मैं तारा के लिए खुद कुछ करना चाहती हूं...' तलाक के बाद माही विज ने जय भानुशाली से क्यों नहीं ली एलिमनी?
क्या माही विज ने तलाक के बाद जय भानुशाली से ली एलिमनी? खुद बताया सच
टेलीविजन
'मैं भीख नहीं मांग रही', आर्थिक तंगी की खबरों पर भड़कीं अनीता कंवल
'मैं भीख नहीं मांग रही', आर्थिक तंगी की खबरों पर भड़कीं अनीता कंवल
टेलीविजन
पहली बार श्री राम बने रवि किशन, युवाओं को बताया मुश्किलों से लड़ने का रास्ता
पहली बार श्री राम बने रवि किशन, युवाओं को बताया मुश्किलों से लड़ने का रास्ता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget