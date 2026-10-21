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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवा चौथ पर लगना है चांद का टुकड़ा, इन एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन

करवा चौथ पर लगना है चांद का टुकड़ा, इन एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन

करवा चौथ का त्योहार अब करीब आ रहा है.अगर आप भी इस दिन चांद सी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Oct 2026 02:43 PM (IST)
करवा चौथ का त्योहार अब करीब आ रहा है.अगर आप भी इस दिन चांद सी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

करवा चौथ का दिन हर महिला के लिए खास होता है और इस दिन खूबसूरत दिखना चाहती है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन साड़ी और सूट लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. इन्हें ट्राई करके आप चांद सा खूबसूरत दिख सकती हैं.

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एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस पिंक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी का गोल्डन वर्क लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहा है. आलिया ने इसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है. करवा चौथ के लिए ये लुक एकदम परफेक्ट है.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस पिंक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी का गोल्डन वर्क लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहा है. आलिया ने इसे हैवी नेकलेस, मांगटीका और ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है. करवा चौथ के लिए ये लुक एकदम परफेक्ट है.
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अगर आप साड़ी के अलावा सूट पहनने का सोच रही हैं तो करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के इस शरारा सूट से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाले इस हैवी शरारा के साथ उन्होंने सिंपल नेकलेस और चूड़ा कैरी किया है.
अगर आप साड़ी के अलावा सूट पहनने का सोच रही हैं तो करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के इस शरारा सूट से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाले इस हैवी शरारा के साथ उन्होंने सिंपल नेकलेस और चूड़ा कैरी किया है.
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सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए आप माधुरी दीक्षित के इस रेड साड़ी लुक को भी ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने गोल्डन ज्वैलरी के साथ अपना ये ट्रैडिशनल लुक पूरा किया है. करवा चौथ पर इसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है.
सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए आप माधुरी दीक्षित के इस रेड साड़ी लुक को भी ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने गोल्डन ज्वैलरी के साथ अपना ये ट्रैडिशनल लुक पूरा किया है. करवा चौथ पर इसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है.
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करवा चौथ पर अगर आपको ट्रैडिशनल के साथ मॉडर्न लुक चाहिए तो करीना कपूर का ये साड़ी लुक बेस्ट रहेगा. साटन साड़ी के साथ उन्होंने कॉर्डसेट स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है. साथ ही चोकर पहनकर लुक को और भी खास बनाया.
करवा चौथ पर अगर आपको ट्रैडिशनल के साथ मॉडर्न लुक चाहिए तो करीना कपूर का ये साड़ी लुक बेस्ट रहेगा. साटन साड़ी के साथ उन्होंने कॉर्डसेट स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है. साथ ही चोकर पहनकर लुक को और भी खास बनाया.
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रकुल प्रीत सिंह इस सुर्ख लाल साड़ी में खूब जच रही हैं. करवा चौथ के लिए उनका ये लुक एकदम सही रहेगा. उन्होंने हैवी इयररिंग्स और चूड़िया पहनकर अपने लुक को पूरा किया है.
रकुल प्रीत सिंह इस सुर्ख लाल साड़ी में खूब जच रही हैं. करवा चौथ के लिए उनका ये लुक एकदम सही रहेगा. उन्होंने हैवी इयररिंग्स और चूड़िया पहनकर अपने लुक को पूरा किया है.
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सोनाक्षी सिंहा का ये मिरर वर्क वाला रेड सूट काफी खूबसूरत लग रहा है. करवा चौथ पर उनके इसे सिंपल एक्सेसरीज पहनकर और गजरा लगाकर ट्राई किया जा सकता है.
सोनाक्षी सिंहा का ये मिरर वर्क वाला रेड सूट काफी खूबसूरत लग रहा है. करवा चौथ पर उनके इसे सिंपल एक्सेसरीज पहनकर और गजरा लगाकर ट्राई किया जा सकता है.
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अगर आप रेड और पिंक कलर से कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा कपूर के इस गोल्डन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने फुल स्लीव ब्लाउज पहना है. हैवी एक्सेसरीज पहनकर लुक में चार चांद लगा दिए. करवा चौथ पर इस लुक को आप रिक्रिएट कर सकती हैं.
अगर आप रेड और पिंक कलर से कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा कपूर के इस गोल्डन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने फुल स्लीव ब्लाउज पहना है. हैवी एक्सेसरीज पहनकर लुक में चार चांद लगा दिए. करवा चौथ पर इस लुक को आप रिक्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 21 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth 2026

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