करवा चौथ पर लगना है चांद का टुकड़ा, इन एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन

अगर आप रेड और पिंक कलर से कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा कपूर के इस गोल्डन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने फुल स्लीव ब्लाउज पहना है. हैवी एक्सेसरीज पहनकर लुक में चार चांद लगा दिए. करवा चौथ पर इस लुक को आप रिक्रिएट कर सकती हैं.