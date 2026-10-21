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करवा चौथ पर लगना है चांद का टुकड़ा, इन एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन
करवा चौथ का त्योहार अब करीब आ रहा है.अगर आप भी इस दिन चांद सी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
करवा चौथ का दिन हर महिला के लिए खास होता है और इस दिन खूबसूरत दिखना चाहती है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन साड़ी और सूट लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. इन्हें ट्राई करके आप चांद सा खूबसूरत दिख सकती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth 2026
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