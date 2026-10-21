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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका-निक ने बेटी संग अमेरिका में किया कन्या पूजन, मालती की क्यूटनेस ने जीता दिल, देखें तस्वीरें

प्रियंका-निक ने बेटी संग अमेरिका में किया कन्या पूजन, मालती की क्यूटनेस ने जीता दिल, देखें तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो निक जोनास और मालती मैरी जोनास के साथ नजर आ रही हैं. प्रियंका और निक ने बेटी के साथ कन्या पूजन किया और दशहरा सेलिब्रेट किया.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 21 Oct 2026 10:24 AM (IST)
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो निक जोनास और मालती मैरी जोनास के साथ नजर आ रही हैं. प्रियंका और निक ने बेटी के साथ कन्या पूजन किया और दशहरा सेलिब्रेट किया.

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के साथ फैमिली फोटो भी शेयर करती हैं. हाल ही में प्रियंका ने पति निक जोनास और बेटी मालती के साथ कन्या पूजन और दशहरा सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई है.

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प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में पति निक जोनास और बेटी मालती मैरी के साथ दशहरा सेलिब्रेट किया. इस मौके पर परिवार ने घर में पूजा-अर्चना और हवन किया.
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में पति निक जोनास और बेटी मालती मैरी के साथ दशहरा सेलिब्रेट किया. इस मौके पर परिवार ने घर में पूजा-अर्चना और हवन किया.
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प्रियंका ने इस खास मौके की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. प्रियंका की फैमिली फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
प्रियंका ने इस खास मौके की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. प्रियंका की फैमिली फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
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प्रियंका ने अपने अमेरिका वाले घर में पारंपरिक तरीके से पूजा की. इस दौरान निक जोनास और बेटी मालती मैरी भी उनके साथ नजर आए.
प्रियंका ने अपने अमेरिका वाले घर में पारंपरिक तरीके से पूजा की. इस दौरान निक जोनास और बेटी मालती मैरी भी उनके साथ नजर आए.
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मालती ने इस मौके पर आइवरी कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था. इसके साथ उन्होंने लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, जिस पर 'जय माता दी' लिखा था. हाथों में छोटी-छोटी चूड़ियां पहने मालती बेहद प्यारी लग रही थीं.
मालती ने इस मौके पर आइवरी कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था. इसके साथ उन्होंने लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, जिस पर 'जय माता दी' लिखा था. हाथों में छोटी-छोटी चूड़ियां पहने मालती बेहद प्यारी लग रही थीं.
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तस्वीरों में प्रियंका और निक अपनी बेटी के पैर धोते हुए भी नजर आए. प्रियंका ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मां दुर्गा की शक्ति, हमारी प्रार्थनाओं की पवित्रता और दशहरे की भावना आज, कल और हमेशा हम सभी के साथ रहे.'
तस्वीरों में प्रियंका और निक अपनी बेटी के पैर धोते हुए भी नजर आए. प्रियंका ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मां दुर्गा की शक्ति, हमारी प्रार्थनाओं की पवित्रता और दशहरे की भावना आज, कल और हमेशा हम सभी के साथ रहे.'
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तस्वीरों में प्रियंका के घर के खूबसूरत मंदिर की झलक भी देखने को मिली. व्हाइट कलर के इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है.
तस्वीरों में प्रियंका के घर के खूबसूरत मंदिर की झलक भी देखने को मिली. व्हाइट कलर के इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है.
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दशहरे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सेज ग्रीन कलर का 'जैतुनी अक्सा काफ्तान सेट' पहना था. उनके आउटफिट पर लाल और गुलाबी रंग का खूबसूरत प्रिंट था, जो उनके लुक को फेस्टिव टच दे रहा था. खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में पारंपरिक कंगन पहनकर प्रियंका ने अपना लुक कंप्लीट किया. मिनिमल मेकअप में भी उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था.
दशहरे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सेज ग्रीन कलर का 'जैतुनी अक्सा काफ्तान सेट' पहना था. उनके आउटफिट पर लाल और गुलाबी रंग का खूबसूरत प्रिंट था, जो उनके लुक को फेस्टिव टच दे रहा था. खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में पारंपरिक कंगन पहनकर प्रियंका ने अपना लुक कंप्लीट किया. मिनिमल मेकअप में भी उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था.
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वहीं, निक जोनस हल्के मिंट ग्रीन रंग के कुर्ता-पायजामा में नजर आए. उनका सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक भी काफी अच्छा लग रहा था. इस मौके पर प्रियंका और निक दोनों ही भारतीय परंपरा के रंग में रंगे नजर आए.
वहीं, निक जोनस हल्के मिंट ग्रीन रंग के कुर्ता-पायजामा में नजर आए. उनका सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक भी काफी अच्छा लग रहा था. इस मौके पर प्रियंका और निक दोनों ही भारतीय परंपरा के रंग में रंगे नजर आए.
Published at : 21 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

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