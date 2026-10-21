दशहरे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सेज ग्रीन कलर का 'जैतुनी अक्सा काफ्तान सेट' पहना था. उनके आउटफिट पर लाल और गुलाबी रंग का खूबसूरत प्रिंट था, जो उनके लुक को फेस्टिव टच दे रहा था. खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में पारंपरिक कंगन पहनकर प्रियंका ने अपना लुक कंप्लीट किया. मिनिमल मेकअप में भी उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था.