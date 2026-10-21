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प्रियंका-निक ने बेटी संग अमेरिका में किया कन्या पूजन, मालती की क्यूटनेस ने जीता दिल, देखें तस्वीरें
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो निक जोनास और मालती मैरी जोनास के साथ नजर आ रही हैं. प्रियंका और निक ने बेटी के साथ कन्या पूजन किया और दशहरा सेलिब्रेट किया.
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के साथ फैमिली फोटो भी शेयर करती हैं. हाल ही में प्रियंका ने पति निक जोनास और बेटी मालती के साथ कन्या पूजन और दशहरा सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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