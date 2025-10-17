दिवाली का त्यौहार बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है. इस मौके पर कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. लेकिन आज हम उन फिल्मों की बात करेंगे जो दिवाली के मौके पर पिछले 4 सालों में रिलीज हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कैसा रहा इन फिल्मों का हाल.

दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं ये फिल्में

2021 से लेकर 2024 तक दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों ने दस्तक दिया. इस दौरान अक्षय कुमार, सलमान खान समेत साउथ के कई एक्टर्स की फिल्मों ने सिनेमाघरों में अपना डंका बजाया.

इन फिल्मों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया साथ ही इन्हीं फिल्मों ने दिवाली के हॉलिडे का भरपूर फायदा उठाया. यहां जानिए इन हिट फिल्मों की लिस्ट और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हाल

1. सूर्यवंशी (2021) – 195.55 करोड़

2. टाइगर 3 (2023) – 282.79 करोड़

3. भूल भुलैया 3 (2024) – 260.4 करोड़

4. लकी भास्कर (2024) – 72.68 करोड़



दिवाली पर रिलीज हुईं इन फिल्मों का रहा बुरा हाल

बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों के साथ-साथ फ्लॉप फिल्मों का भी सिलसिला लगा रहता है. जहां सिनेमाघरों में ऊपर लिखी गई फिल्मों ने अपने नाम का परचम लहराया तो वहीं दूसरी ओर कई फिल्मों को फ्लॉप करार दिया गया. 2022 में दिवाली पर जो फिल्में रिलीज हुई वो सभी फ्लॉप साबित हुईं. यहां जानें उन फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

1. अन्नाथे (2021) – 106.77 करोड़

2. राम सेतु (2022) – 74.7 करोड़

3. थैंक गॉड – 36.35 करोड़

4. प्रिंस – 27.47 करोड़

5. सिंघम अगेन (2024) – 247.85 करोड़



2025 में दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देंगी ये फिल्में

अब तक हमने बात की पिछले पांच सालों में दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में. इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा रहा ये तो हमने जाना ही. लेकिन इस साल जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं उनकी लेकर भी तगड़ा बज बना हुआ है.

दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना की 'थामा' रिलीज होगी. तो वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन राणे भी 'एक दीवाने की दीवानियत' से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने वाले हैं