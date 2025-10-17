हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरश्मिका मंदाना ने हाथ से छिपाई अपनी इंगेजमेंट रिंग, एयरपोर्ट पर दिए इस तरह पोज

रश्मिका मंदाना ने हाथ से छिपाई अपनी इंगेजमेंट रिंग, एयरपोर्ट पर दिए इस तरह पोज

Rashmika Mandanna Airport Look Pictures: एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना इन दोनों काफी सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है. हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वो काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Rashmika Mandanna Airport Look Pictures: एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना इन दोनों काफी सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है. हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वो काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी रूमर इंगेजमेंट को लेकर काफी चर्चा में हैं. हाल ही में रश्मिका एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जहां उनकी इंगेजमेंट रिंग ने सबका ध्यान खींच लिया. इसी दौरान एक्ट्रेस अपनी रिंग छिपाती नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

1/8
आज सुबह एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
आज सुबह एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/8
इस दौरान वो काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
इस दौरान वो काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
3/8
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट टॉप और डेनिम पहना था.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट टॉप और डेनिम पहना था.
4/8
साथ में एक्ट्रेस ने शॉल और बैग भी कैरी किया था.
साथ में एक्ट्रेस ने शॉल और बैग भी कैरी किया था.
5/8
मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही थी.
मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही थी.
6/8
बता दें कि एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस की इंगेजमेंट रिंग ने सबका ध्यान खींच लिया.
बता दें कि एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस की इंगेजमेंट रिंग ने सबका ध्यान खींच लिया.
7/8
हालांकि, रश्मिका अपनी इंगेजमेंट रिंग छुपाते हुए पैप्स को पोज देती नजर आई.
हालांकि, रश्मिका अपनी इंगेजमेंट रिंग छुपाते हुए पैप्स को पोज देती नजर आई.
8/8
रश्मिका कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
रश्मिका कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Airport Look Rashmika Mandanna

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Bihar Election: Amit Shah-Nitish Kumar के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? | NDA | Breaking
Bihar Election: Patna पहुंचे गृह मंत्री Amit Shah, आज से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Bhagwat Chapter 1 OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget