रश्मिका मंदाना ने हाथ से छिपाई अपनी इंगेजमेंट रिंग, एयरपोर्ट पर दिए इस तरह पोज
Rashmika Mandanna Airport Look Pictures: एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना इन दोनों काफी सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है. हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वो काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी रूमर इंगेजमेंट को लेकर काफी चर्चा में हैं. हाल ही में रश्मिका एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जहां उनकी इंगेजमेंट रिंग ने सबका ध्यान खींच लिया. इसी दौरान एक्ट्रेस अपनी रिंग छिपाती नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
Published at : 17 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Tags :Airport Look Rashmika Mandanna
