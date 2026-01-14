हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनुपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ स्पॉट हुईं दिशा पाटनी, वीडियो हुआ वायरल

नुपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ स्पॉट हुईं दिशा पाटनी, वीडियो हुआ वायरल

Disha-Talwinder Video: दिशा पाटनी और तलविंदर एक बार फिर साथ में स्पॉट हुए. दोनों नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में साथ में नजर आए. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से उदयपुर में शादी रचाई है. उदयपुर में शादी के बाद इस कपल ने मुंबई में रिसेप्शन होस्ट किया. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए. मंगलवार को कपल ने मुंबई में रिसेप्शन होस्ट किया. जहां पर कपल से ज्यादा कोई और लाइमलाइट ले गया है. एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ स्पॉट हुईं. उनकी वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं.

दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर को एक बार फिर साथ देखकर फैंस चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों ने ही इस पर चुप्पी साधी हुई है.

दिशा और तलविंदर का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिशा रेड कलर की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वो अपने दोस्त एलेक्सजेंर के साथ पार्टी में आती हैं. जहां पर उनकी बेस्टफ्रेंड मौनी रॉय और तलविंदर उनका इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान तलविंदर मास्क लगाए अपना चेहरा ढके हुए नजर आए. ब्लैक कलर के सूट में वो काफी हैंडसम लग रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

बता दें दिशा और तलविंदर को नुपुर और स्टेबिन की शादी में साथ में देखा गया था.उदयपुर में शादी में ये दोनो भी गए थे. जहां पर दिशा और तलविंदर को एक दूसरे का हाथ थामे स्पॉट किया गया था. वायरल हो रहे वीडियो में दोनों स्माइल करते हुए मौनी रॉय के पति सूरज से बात करते नजर आए थे. अब एक बार फिर दोनों को साथ में देखकर इनके डेटिंग की खबरें तेज हो गई हैं.

ये भी पढ़ें: The Raja Saab BO Day 5: 'द राजा साब' पर मंडराया फ्लॉप होने का खतरा, 5 दिनों का कलेक्शन जान लगेगा तगड़ा झटका

Published at : 14 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Disha Patani Talwinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
Advertisement

वीडियोज

ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
ट्रंप का बड़ा फैसला, US ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
BMC Elections 2026: यह है भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी, जानें करोड़ों के बजट को कैसे खर्च करती है मुंबई की बीएमसी?
यह है भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी, जानें करोड़ों के बजट को कैसे खर्च करती है मुंबई की बीएमसी?
एग्रीकल्चर
PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget