बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से उदयपुर में शादी रचाई है. उदयपुर में शादी के बाद इस कपल ने मुंबई में रिसेप्शन होस्ट किया. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए. मंगलवार को कपल ने मुंबई में रिसेप्शन होस्ट किया. जहां पर कपल से ज्यादा कोई और लाइमलाइट ले गया है. एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ स्पॉट हुईं. उनकी वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं.

दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर को एक बार फिर साथ देखकर फैंस चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों ने ही इस पर चुप्पी साधी हुई है.

दिशा और तलविंदर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिशा रेड कलर की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वो अपने दोस्त एलेक्सजेंर के साथ पार्टी में आती हैं. जहां पर उनकी बेस्टफ्रेंड मौनी रॉय और तलविंदर उनका इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान तलविंदर मास्क लगाए अपना चेहरा ढके हुए नजर आए. ब्लैक कलर के सूट में वो काफी हैंडसम लग रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

बता दें दिशा और तलविंदर को नुपुर और स्टेबिन की शादी में साथ में देखा गया था.उदयपुर में शादी में ये दोनो भी गए थे. जहां पर दिशा और तलविंदर को एक दूसरे का हाथ थामे स्पॉट किया गया था. वायरल हो रहे वीडियो में दोनों स्माइल करते हुए मौनी रॉय के पति सूरज से बात करते नजर आए थे. अब एक बार फिर दोनों को साथ में देखकर इनके डेटिंग की खबरें तेज हो गई हैं.

