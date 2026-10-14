Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन की 'दृश्यम 3' की सक्सेस के बाद आएगी चौथी फिल्म? डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की सक्सेस के बाद आएगी चौथी फिल्म? डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच फिल्म के चौथे सीजन को लेकर भी खबरें शुरू हो गई हैं. अब डायरेक्टर ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन फिल्म 'दृश्यम 3' से छाए हुए हैं. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमा रही है. फिल्म की सक्सेस के बीच में अजय देवगन की इस फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुईं. अब डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है. 

स्क्रीन संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'हम सभी ये सोच रहे हैं कि ये फिल्म का लास्ट पार्ट है. हां, ऑडियंस पसंद कर रही है और इसके बारे में बात कर रही है. लेकिन दृश्यम ऐसी फ्रैंचाइजी नहीं है जहां हम अगली फिल्म बनाने के बारे में ऐसे ही डिसाइड कर लें. ये स्टोरी पर बहुत डिपेंड करती है और स्टोरी खत्म हो गई है. मुझे हमेशा से लगा कि इसका एंड बहुत ही काव्यात्मक था. ये फ्रैंचाइजी के लिए एक लव लेटर जैसा था.'

'ये फ्रैंचाइजी का एक शानदार अंत था'

आगे उन्होंने कहा, 'फिल्म का क्लोजर खूबसूरत तरीके से हुआ है. लोगों को पसंद आया है. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या चौथा पार्ट हो सकता है. अगर आप गहराई में जाएं, तो इसकी कहानी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन असल बात ये नहीं है. किसी न किसी मोड़ पर हमें इस फ्रैंचाइजी को खत्म करना ही था. ये फ्रैंचाइजी का एक शानदार अंत था.'

'दृश्यम 3' अपने सेंकड वीक में हैं और लोग फिल्म देखने जा रहे हैं. सेकंड वीकेंड में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई. ये इतना बड़ा नंबर है कि कई फिल्में ये पूरे लाइफटाइम कलेक्शन में भी इतना नहीं कर पाती हैं. तो इसे खराब नहीं करते हैं.

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ कमाए थे. पहले हफ्ते में फिल्म ने 245.50 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे हफ्ते में आठवें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़, नौंवे दिन 26.50 करोड़, दसवें दिन 22.50 करोड़, 11वें दिन 6 करोड़ और 12वें दिन 8.50 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 323.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दुनियाभर में 100 करोड़ की बंपर ओपनिंग करेगी 'जेलर 2', इन 7 फिल्मों को चटाएगी धूल
दुनियाभर में 100 करोड़ की बंपर ओपनिंग करेगी 'जेलर 2', इन 7 फिल्मों को चटाएगी धूल
बॉलीवुड
कौन हैं नीतू बिष्ट? मां काली का स्वरूप लेकर सड़क पर घूमीं, चाट वाले से मोमो मांगते हुए वीडियो पर बवाल
कौन हैं नीतू बिष्ट? मां काली का स्वरूप लेकर सड़क पर घूमीं, चाट वाले से मोमो मांगते हुए वीडियो पर बवाल
बॉलीवुड
कंगना रनौत को मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 'क्वीन फॉरएवर' की रिलीज पर रोक से इनकार
कंगना को मिली HC से बड़ी राहत, 'क्वीन फॉरएवर' की रिलीज पर रोक से इनकार
बॉलीवुड
विवादों के चलते नए नाम से आएगी ‘यादव जी की लव स्टोरी’, इस दिन होगी रिलीज
विवादों के चलते नए नाम से आएगी ‘यादव जी की लव स्टोरी’, इस दिन होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
बिहार
दिल्ली पुलिस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह न भूलें कि...'
दिल्ली पुलिस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह न भूलें कि...'
क्रिकेट
कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने से अभिषेक शर्मा एक कदम दूर, बनाने हैं इतने रन
कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने से अभिषेक शर्मा एक कदम दूर, बनाने हैं इतने रन
इंडिया
CJP Protest Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इंडिया
दिल्ली प्रोटेस्ट: छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोले चिराग पासवान- 'मैं इसका समर्थन...'
दिल्ली प्रोटेस्ट: छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोले चिराग पासवान- 'मैं इसका समर्थन...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget