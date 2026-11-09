बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर

दिवाली का त्योहार आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक हर किसी ने धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में बच्चन परिवार के कई सदस्य एक साथ त्योहार मनाते नजर आए. इनमें श्वेता बच्चन नंदा, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन भी शामिल हैं.

बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली

नव्या ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. एक तस्वीर में अगस्त्य नंदा, आराध्या बच्चन को गले लगाते नजर आए. वहीं, दूसरी फोटो में अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा हाथों में फुलझड़ी लेकर दिवाली मनाते दिखे. इस दौरान परिवार के सभी लोग ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए.

दिवाली के मौके पर नव्या नवेली नंदा ने रेड कलर का एथनिक आउटफिट पहना था. वहीं, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन ऑफ व्हाइट कलर के कपड़ों में नजर आए. अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा ने भी न्यूट्रल शेड्स के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने. तस्वीरों में बच्चन परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर त्योहार मनाते और खुशी के पल बिताते नजर आए.

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इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अपने परिवार के साथ सबसे शानदार दिवाली'.

वहीं, सुहाना खान ने इन तस्वीरों पर हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया. अनन्या पांडे ने लिखा, 'तुम मेरी रोशनी हो.' शनाया कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'माय नव्लो.'

दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या -अभिषेक ने लूटी लाइमलाइट

इस बीच, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में 5 नवंबर को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में एक साथ नजर आए. कपल ने हाथों में हाथ डालकर पार्टी में एंट्री की और फोटोग्राफर्स के सामने पोज भी दिए. दोनों की साथ में मौजूदगी ने खूब ध्यान खींचा.

इस सेलिब्रेशन के लिए अभिषेक बच्चन ने ब्लैक कलर का कुर्ता सेट पहना था, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

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एक मौके पर तस्वीरें खिंचवाते समय अभिषेक अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए थोड़े शर्माते हुए भी नजर आए. पैपराजी के सामने पोज देते वक्त दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे रखा.