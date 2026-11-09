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बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर

नव्या नवेली नंदा ने हाल ही में अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन एक साथ नजर आए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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दिवाली का त्योहार आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक हर किसी ने धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में बच्चन परिवार के कई सदस्य एक साथ त्योहार मनाते नजर आए. इनमें श्वेता बच्चन नंदा, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन भी शामिल हैं.

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बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली
नव्या ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. एक तस्वीर में अगस्त्य नंदा, आराध्या बच्चन को गले लगाते नजर आए. वहीं, दूसरी फोटो में अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा हाथों में फुलझड़ी लेकर दिवाली मनाते दिखे. इस दौरान परिवार के सभी लोग ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए.

दिवाली के मौके पर नव्या नवेली नंदा ने रेड कलर का एथनिक आउटफिट पहना था. वहीं, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन ऑफ व्हाइट कलर के कपड़ों में नजर आए. अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा ने भी न्यूट्रल शेड्स के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने. तस्वीरों में बच्चन परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर त्योहार मनाते और खुशी के पल बिताते नजर आए.

 
 
 
 
 
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इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अपने परिवार के साथ सबसे शानदार दिवाली'.

वहीं, सुहाना खान ने इन तस्वीरों पर हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया. अनन्या पांडे ने लिखा, 'तुम मेरी रोशनी हो.' शनाया कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'माय नव्लो.' 

दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या -अभिषेक ने लूटी लाइमलाइट
इस बीच, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में 5 नवंबर को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में एक साथ नजर आए. कपल ने हाथों में हाथ डालकर पार्टी में एंट्री की और फोटोग्राफर्स के सामने पोज भी दिए. दोनों की साथ में मौजूदगी ने खूब ध्यान खींचा.

इस सेलिब्रेशन के लिए अभिषेक बच्चन ने ब्लैक कलर का कुर्ता सेट पहना था, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

 
 
 
 
 
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एक मौके पर तस्वीरें खिंचवाते समय अभिषेक अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए थोड़े शर्माते हुए भी नजर आए. पैपराजी के सामने पोज देते वक्त दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे रखा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Navya Naveli Nanda
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