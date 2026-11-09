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दिवाली पर फराह खान के घर में लगी आग? झूठी खबरें फैलाने वालों पर भड़कीं फिल्ममेकर

दिवाली के दिन एक पैपराजी पेज ने फिलममेकर फराह खान की मुंबई वाली बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो शेयर किया. हालांकि, फिल्ममेकर ने इसे फेक बताया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 11:47 AM (IST)
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8 नवंबर को दिवाली के दिन एक पैपराजी पेज ने फिलममेकर फराह खान की मुंबई वाली बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के सामने आने के बाद सभी फैंस काफी परेशान हो गए.

 हालांकि, अब फिल्ममेकर ने इसे फेक न्यूज बताया है. उन्होंने गलत जानकारी शेयर करने के लिए मीडिया पोर्टल को फटकार लगाई है. साथ ही उन्होंने ऐसी झूठी खबरें न फैलाने और जिम्मेदारी से काम करने की अपील की है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Farah Khan
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