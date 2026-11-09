दिवाली पर फराह खान के घर में लगी आग? झूठी खबरें फैलाने वालों पर भड़कीं फिल्ममेकर

8 नवंबर को दिवाली के दिन एक पैपराजी पेज ने फिलममेकर फराह खान की मुंबई वाली बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के सामने आने के बाद सभी फैंस काफी परेशान हो गए.

हालांकि, अब फिल्ममेकर ने इसे फेक न्यूज बताया है. उन्होंने गलत जानकारी शेयर करने के लिए मीडिया पोर्टल को फटकार लगाई है. साथ ही उन्होंने ऐसी झूठी खबरें न फैलाने और जिम्मेदारी से काम करने की अपील की है.