हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो

Smriti Mandhana Wedding Updates: भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पिता की तबीयत खराब होने के बाद अपनी शादी टाल दी थी. स्मृति के पिता को माइनर अटैक आया था.

By : सखी चौधरी | Updated at : 24 Nov 2025 07:23 PM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना अपने बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल संग 23 नवबंर को सात फेरे लेने वाली थी. लेकिन हल्दी-मेहंदी के फंक्शन के बाद अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई.

इसकी वजह से उन्होंने अपनी शादी स्थगित कर दी थी. लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें होने लगी हैं कि स्मृति ने पलाश संग अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. दरअसल इस बात का हिंट स्मृति का सोशल मीडिया अकाउंट दे रहा है. जहां से उन्होंने अपनी वेडिंग फंक्शन और सगाई वाली सारी वीडियोज डिलीट कर दी है.

23 नवंबर को होनी थी स्मृति-पलाश की शादी

दरअसल स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश की शादी बीते दिन यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली शहर में धूमधाम से होने वाली थी. कपल की मेहंदी और हल्दी रस्में भी हो चुकी थी. इन सेरेमनी से कई सारी खूबसूरत तस्वीरें कपल ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर की थी. तस्वीरों में ये कपल एक-दूजे संग काफी रोमांटिक होते नजर आया था.


स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो

स्मृति ने डिलीट की सगाई, हल्दी-मेहंदी की तस्वीरें

लेकिन अब शादी स्थगित होने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टा से ये सारी तस्वीरें और वो वीडियो डिलीट कर दी है. जिसमें वो सगाई की रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आई थी. ये देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हो गए हैं. साथ ही अब ये बातें होने लगी है कि कपल ने अपनी शादी स्थगित नहीं की है बल्कि तोड़ दी है. हालांकि इसपर स्मृति ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. बता दें कि पलाश मुच्छल के इंस्टा पर स्मृति को स्टेडियम में प्रपोज करने वाली वीडियो अभी भी है. जिसपर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये भी डिलीट हो जाएगी.'


स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो


स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो

शादी कब तक के लिए टली ?

बता दें कि रविवार को स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने क्रिकेटर की शादी को लेकर अपडेट दी थी. उन्होंने कहा था कि, फिलहाल स्मृति के पिता की तबीयत ठीक नहीं है. इसलिए इस शादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है.

इसके अलावा हाल ही में पलाश मुच्छल के बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें उन्होंने कहा, ‘स्मृति के पिता की तबीयत को देखते हुए अभी शादी रोक दी गई है. हम आप सभी से अपील करते हैं इस मुश्किल वक्त में हमारी फैमिली की प्राइवेसी बनाए रखिए..’


स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी शादी? इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी हैं सगाई-वेडिंग सेरेमनी की फोटो

पलाश मुच्छल भी हुए थे एडमिट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्मृति मंधाना के पिता के बाद उनके मंगेतर पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई थी. इसकी वजह से उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जानकारी के अनुसार पलाश को वायरल इंफेक्शन हुआ था. हालांकि अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई वापिस लौट आए हैं. फिलहाल स्मृति के पिता की तबीयत भी स्थिर बताई जा रही है. उनकी मां ने कहा शादी पर बात करते हुए कहा था, ‘जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. इसके बाद पलाश और स्मृति जल्दी ही शादी कर लेंगे..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palak Muchhal (@palakmuchhal3)

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 24 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Embed widget