ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था

दीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था

दीपावली संदेश वाले वीडियो पर विवाद के बाद दीया मिर्जा ने सफाई देते हुए कहा कि इसका मकसद लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करना था.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 02 Nov 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के प्रदूषण कम करने वाले जागरूकता अभियान में शामिल एक्ट्रेस दीया मिर्जा के वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. इसी बीच दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस पूरे विवाद के बीच अब दीया मिर्जा ने आईएएनएस को अपना बयान दिया है.

दीया मिर्जा ने आईएएनएस से कहा, 'दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की जीत का उत्सव है. यह वीडियो लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया था, ताकि उन्हें अधिक स्वस्थ और सोच-समझकर त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जा सके. वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक मुद्दा है और इसे कम करने की दिशा में किया गया हर प्रयास सभी के लिए बेहतर पर्यावरण की ओर एक कदम है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
बॉलीवुड
'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, शेयर की तस्वीरें
'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात

बीएमसी ने शुरू किया था जागरूकता अभियान

दरअसल, मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बीएमसी ने दीपावली से पहले लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक करने का अभियान शुरू किया था. इस अभियान के तहत कुछ वीडियो जारी किए गए थे, जिनमें दीया मिर्जा के अलावा एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी नजर आए थे. इन वीडियो के जरिए लोगों से पटाखों का इस्तेमाल कम करने और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाने की अपील की गई थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by News18.com (@cnnnews18)

 

हालांकि, दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने एक्ट्रेस  के वीडियो पर आपत्ति जताई और कहा कि लोगों को दीपावली मनाने के तरीके के बारे में दीया मिर्जा से सीख लेने की जरूरत नहीं है. भारतीय परंपराओं में दीपावली का खास महत्व है और लोगों को अपने त्योहारों के बारे में अच्छी तरह पता है. विवाद बढ़ने के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया. हालांकि, निगम की ओर से वीडियो हटाने की कोई सार्वजनिक वजह नहीं बताई गई.

Published at : 02 Nov 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
बॉलीवुड
'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, शेयर की तस्वीरें
'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले
नई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget