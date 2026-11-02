ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात

शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात

शाहरुख खान ने अपने बर्थडे फैंस से मुलाकात की. वो मन्नत की बालकनी पर आए और फैंस को हैलो कहा. फैंस पर भी शाहरुख का क्रेज देखने को मिला.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शाहरुख खान हर साल अपने बंगले 'मन्नत' की बालकनी पर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं. फैंस भी शाहरुख की एक झलक पाने के लिए बेसब्र रहते हैं. हालांकि, इस बार खबरें थीं कि शाहरुख खान फैंस से मुलाकात नहीं करेंगे.

दरअसल, उनके बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है. इसीलिए वो फैंस से नहीं मिल पाएंगे. लेकिन शाहरुख खान ने इस बार भी फैंस को निराश नहीं किया और फैंस को सरप्राइज कर दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, फराह से लेकर अजय देवगन तक ने सुपरस्टार को किया विश
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, तमाम सेलेब्स ने सुपरस्टार को किया विश
बॉलीवुड
जब जया बच्चन ने ससुर को कर दिया था नाराज, अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने खोला अपना बड़ा राज
जब जया ने किया ससुर को नाराज, अमिताभ ने रणबीर के सामने खोला बड़ा राज
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
बॉलीवुड
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की

फैंस से मिले शाहरुख खान

इस मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. शाहरुख को व्हाइट टीशर्ट और रिप्ड जींस में देखा गया. उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी थी और ब्लैक कैप लगाई हुई थी. साथ ही चश्मा पहना था. उन्होंने फैंस को नमस्ते कहा और उनके आगे सर झुकाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बता दें कि 2 नवंबर को रात 12 बजे शाहरुख से मिलने मिलने के लिए भी फैंस पहुंचे थे. शाहरुख भले ही वहां नहीं थे लेकिन फैंस के लिए पूरी तैयारी की गई. बंगले की दीवारों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई और वहां किंग के पोस्टर दिखाए गए. इसी के साथ शाहरुख ने एक नोट भी लिखा. इस नोट में शाहरुख खान ने लिखा- आप सभी के प्यार और विशेज के लिए शुक्रिया. बहुत सारा प्यार.

'किंग' का पहला गाना

इसके अलावा शाहरुख की अपकमिंग फिल्म 'किंग' का पहला गाना भी मिडनाइट रिलीज किया गया. गाने के बोल हैं 'तू मिल जाए'. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण साथ दिखे. दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. शाहरुख और दीपिका की ऑनस्क्रीन जोड़ी को पसंद किया गया. 

'किंग' को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स भी दिखेंगे. फिल्म में करीना कपूर के भी एक डांस नंबर करने की खबरें हैं. सुहाना खान की ये थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म है. वो पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, फराह से लेकर अजय देवगन तक ने सुपरस्टार को किया विश
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, तमाम सेलेब्स ने सुपरस्टार को किया विश
बॉलीवुड
जब जया बच्चन ने ससुर को कर दिया था नाराज, अमिताभ बच्चन ने रणबीर कपूर के सामने खोला अपना बड़ा राज
जब जया ने किया ससुर को नाराज, अमिताभ ने रणबीर के सामने खोला बड़ा राज
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
बॉलीवुड
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
अभिषेक की फिल्में फ्लॉप होने पर क्या करते हैं अमिताभ? बोले- हमने कभी आलोचना नहीं की
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UGC का विरोध सवर्णों का हक', केशव मौर्य की रैली में युवकों की पिटाई पर बोले BJP विधायक
'UGC का विरोध सवर्णों का हक', केशव मौर्य की रैली में युवकों की पिटाई पर बोले BJP विधायक
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget