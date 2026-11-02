शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शाहरुख खान हर साल अपने बंगले 'मन्नत' की बालकनी पर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं. फैंस भी शाहरुख की एक झलक पाने के लिए बेसब्र रहते हैं. हालांकि, इस बार खबरें थीं कि शाहरुख खान फैंस से मुलाकात नहीं करेंगे.

दरअसल, उनके बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है. इसीलिए वो फैंस से नहीं मिल पाएंगे. लेकिन शाहरुख खान ने इस बार भी फैंस को निराश नहीं किया और फैंस को सरप्राइज कर दिया.

फैंस से मिले शाहरुख खान

इस मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. शाहरुख को व्हाइट टीशर्ट और रिप्ड जींस में देखा गया. उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी थी और ब्लैक कैप लगाई हुई थी. साथ ही चश्मा पहना था. उन्होंने फैंस को नमस्ते कहा और उनके आगे सर झुकाया.

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बता दें कि 2 नवंबर को रात 12 बजे शाहरुख से मिलने मिलने के लिए भी फैंस पहुंचे थे. शाहरुख भले ही वहां नहीं थे लेकिन फैंस के लिए पूरी तैयारी की गई. बंगले की दीवारों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई और वहां किंग के पोस्टर दिखाए गए. इसी के साथ शाहरुख ने एक नोट भी लिखा. इस नोट में शाहरुख खान ने लिखा- आप सभी के प्यार और विशेज के लिए शुक्रिया. बहुत सारा प्यार.

'किंग' का पहला गाना

इसके अलावा शाहरुख की अपकमिंग फिल्म 'किंग' का पहला गाना भी मिडनाइट रिलीज किया गया. गाने के बोल हैं 'तू मिल जाए'. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण साथ दिखे. दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. शाहरुख और दीपिका की ऑनस्क्रीन जोड़ी को पसंद किया गया.

'किंग' को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स भी दिखेंगे. फिल्म में करीना कपूर के भी एक डांस नंबर करने की खबरें हैं. सुहाना खान की ये थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म है. वो पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं.