शनाया कपूर की प्री-बर्थडे पार्टी में लगा स्टारकिड्स का जमावड़ा, सामने आईं इनसाइड फोटोज

शनाया के प्री बर्थडे सैलिब्रेशन के दौरान खुशी ने बाकी फ्रेंड्स के साथ भई पोज दिए. इस फोटो में खुशी कपूर अंजिनी धवन के साथ दिख रही हैं. फोटो में अंजिनी धवन ब्लैक कलर की हैट पहने दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है.