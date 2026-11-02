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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशनाया कपूर की प्री-बर्थडे पार्टी में लगा स्टारकिड्स का जमावड़ा, सामने आईं इनसाइड फोटोज

शनाया कपूर की प्री-बर्थडे पार्टी में लगा स्टारकिड्स का जमावड़ा, सामने आईं इनसाइड फोटोज

शनाया कपूर ने अपनी प्री बर्थडे पार्टी में अपने क्लोज फ्रेंड्स को इंवाइट किया. अनन्या पांडे और खुशी कपूर से लेकर अंजिनी धवन और ओरी तक कई स्टारकिड्स भी इस प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Nov 2026 03:42 PM (IST)
शनाया कपूर ने अपनी प्री बर्थडे पार्टी में अपने क्लोज फ्रेंड्स को इंवाइट किया. अनन्या पांडे और खुशी कपूर से लेकर अंजिनी धवन और ओरी तक कई स्टारकिड्स भी इस प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे.

शनाया कपूर 2 नवंबर को अपना बर्थडे मना रही हैं. इस मौके पर उन्होंने अपने घर पर एक शानदार पार्टी होस्ट की है. पार्टी की थीम हैलोवीन से इंस्पायर्ड रही. इबहुत से सेलेब्स और स्टारकिड्स शनाया के प्री बर्थडे सैलिब्रेशन का हिस्सा बने. उनके सैलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज भी सामने आ गई है. देखें इनसाइड पिक्स

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इस फोटो में शनाया कपूर अपना बर्थडे केक कट करती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर का स्ट्रिप वाली ड्रेस पहनी है. कंट्रास्ट के लिए इसे उन्होंने सिल्वर इयरिंग्स के साथ पेयर किया है.
इस फोटो में शनाया कपूर अपना बर्थडे केक कट करती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर का स्ट्रिप वाली ड्रेस पहनी है. कंट्रास्ट के लिए इसे उन्होंने सिल्वर इयरिंग्स के साथ पेयर किया है.
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शनाया की करीबी दोस्त खुशी कपूर ने इस पार्टी की इंसाइड पिक्स अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. खुशी कपूर ने ब्लैक कलर की नेट वाली ड्रेस पहनी है. इस फोटो में वो शनाया कपूर के साथ पोज देती दिख रही हैं.
शनाया की करीबी दोस्त खुशी कपूर ने इस पार्टी की इंसाइड पिक्स अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. खुशी कपूर ने ब्लैक कलर की नेट वाली ड्रेस पहनी है. इस फोटो में वो शनाया कपूर के साथ पोज देती दिख रही हैं.
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खुशी ने अपनी पोस्ट में एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने हाथ में एक स्कल प्रॉप पकड़ा हुआ है. इस फोटो से पार्टी की विच थीम का अंदाजा लगाया जा सकता है.
खुशी ने अपनी पोस्ट में एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने हाथ में एक स्कल प्रॉप पकड़ा हुआ है. इस फोटो से पार्टी की विच थीम का अंदाजा लगाया जा सकता है.
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इस फोटो में बर्थडे गर्ल अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ पोज करती दिख रही हैं. इस फोटो में शनाया के साथ खुशी कपूर, वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन और उनके बाकी दोस्त नजर आ रहे हैं.
इस फोटो में बर्थडे गर्ल अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ पोज करती दिख रही हैं. इस फोटो में शनाया के साथ खुशी कपूर, वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन और उनके बाकी दोस्त नजर आ रहे हैं.
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शनाया के प्री बर्थडे सैलिब्रेशन के दौरान खुशी ने बाकी फ्रेंड्स के साथ भई पोज दिए. इस फोटो में खुशी कपूर अंजिनी धवन के साथ दिख रही हैं. फोटो में अंजिनी धवन ब्लैक कलर की हैट पहने दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है.
शनाया के प्री बर्थडे सैलिब्रेशन के दौरान खुशी ने बाकी फ्रेंड्स के साथ भई पोज दिए. इस फोटो में खुशी कपूर अंजिनी धवन के साथ दिख रही हैं. फोटो में अंजिनी धवन ब्लैक कलर की हैट पहने दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है.
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उनकी इस बर्थडे पार्टी में और भी कई सेलेब्स पहुंचे. शनाया की क्लोज फ्रेंड अनन्या पांडे भी पार्टी में जाते हुए स्पॉट हुईं.
उनकी इस बर्थडे पार्टी में और भी कई सेलेब्स पहुंचे. शनाया की क्लोज फ्रेंड अनन्या पांडे भी पार्टी में जाते हुए स्पॉट हुईं.
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इसके अलावा ओरी भी शनाया के घर के बाहर पोज देते हुए दिखाई दिए. हमेशा की तरह उनके लुक और पोज ने सबका ध्यान खींचा है.
इसके अलावा ओरी भी शनाया के घर के बाहर पोज देते हुए दिखाई दिए. हमेशा की तरह उनके लुक और पोज ने सबका ध्यान खींचा है.
Published at : 02 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Shanaya Kapoor

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