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शनाया कपूर की प्री-बर्थडे पार्टी में लगा स्टारकिड्स का जमावड़ा, सामने आईं इनसाइड फोटोज
शनाया कपूर ने अपनी प्री बर्थडे पार्टी में अपने क्लोज फ्रेंड्स को इंवाइट किया. अनन्या पांडे और खुशी कपूर से लेकर अंजिनी धवन और ओरी तक कई स्टारकिड्स भी इस प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे.
शनाया कपूर 2 नवंबर को अपना बर्थडे मना रही हैं. इस मौके पर उन्होंने अपने घर पर एक शानदार पार्टी होस्ट की है. पार्टी की थीम हैलोवीन से इंस्पायर्ड रही. इबहुत से सेलेब्स और स्टारकिड्स शनाया के प्री बर्थडे सैलिब्रेशन का हिस्सा बने. उनके सैलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज भी सामने आ गई है. देखें इनसाइड पिक्स
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Published at : 02 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Tags :Shanaya Kapoor
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