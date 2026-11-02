ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, शेयर की तस्वीरें

'वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है...' बेटी ईशा देओल के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, शेयर की तस्वीरें

2 नवंबर को ईशा देओल अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस को उनकी मां और दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने भी विश किया है और बेटी को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहा.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Nov 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करके अपनी बड़ी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल को बर्थडे विश किया है. पोस्ट में ईशा को हेमा ने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहा है और बेटी पर प्यार लुटाते हुए ये भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी.

बेटी ईशा के बर्थडे पर हेमा ने लुटाया प्यार

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
दीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था
दीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
बॉलीवुड
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात

हेमा मालिनी ने ईशा के बर्थडे पर इंस्टाग्राम से दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में ईशा अकेली नजर आ रही हैं. जबकि दूसरी तस्वीर में उनके साथ मां हेमा दिखाई दे रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए हेमा ने कैप्शन में लिखा, 'आज मेरी प्यारी ईशा का बर्थडे है. वह मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है. ईशा और अहाना (हेमा की छोटी बेटी) मेरी ताकत का बेस है. वो जो भी करें उसमे सक्सेस हासिल करें, मैं प्रार्थना करती हूं कि उसका जीवन लंबा और स्वस्थ हो.'

मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी

हेमा आगे लिखती हैं, 'मेरी गोद में रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची से लेकर एक समझदार लड़की बनने तक, उसने अपनी सूझबूझ से अपना जीवन और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है. जिस तरह से उसका विकास हुआ और वो निखरकर सामने आई, उसके लिए मैं उसकी तारीफ करती हूं. मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और पूरा सपोर्ट करूंगी. भगवान उसे आशीर्वाद दें और उसके सभी सपने, लक्ष्य पूरे हो.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

2002 में किया था एक्टिंग डेब्यू

45 साल की हो चुकीं ईशा देओल का एक्टिंग डेब्यू साल 2002 की फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से हुआ था. लेकिन, पहचान मिली साल 2004 की फिल्म 'धूम' से. उन्होंने 'नो एंट्री', 'एलओसी: कारगिल', 'युवा', 'इंसान', 'काल, 'दस', प्यारे मोहन', 'वन टू थ्री', 'ना तुम जानो ना हम', 'चुरा लिया है तुमने', 'केयर ऑफ फुटपाथ 2' और 'शादी नंबर 1' सहित कई फिल्मों में काम किया. इसके अलावा ईशा 'रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस' और 'हंटर: टूटगा नहीं तोड़ेगा' जैसी सीरीज का भी हिस्सा रहीं. अब वो फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी. ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Hema Malini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था
दीया मिर्जा ने दिवाली वीडियो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मकसद जागरूकता फैलाना था
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
Live Updates: शाहरुख खान 61वां बर्थडे पर मन्नत पहुंचे, फैंस का सिर झुकाकर जताया आभार, बेटी सुहाना भी दिखीं
बॉलीवुड
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
शाहरुख खान ने पूरी की फैंस की 'मन्नत', बर्थडे पर बंगले की बालकनी में आकर की मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले
नई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget