हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करके अपनी बड़ी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल को बर्थडे विश किया है. पोस्ट में ईशा को हेमा ने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहा है और बेटी पर प्यार लुटाते हुए ये भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी.

बेटी ईशा के बर्थडे पर हेमा ने लुटाया प्यार

हेमा मालिनी ने ईशा के बर्थडे पर इंस्टाग्राम से दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में ईशा अकेली नजर आ रही हैं. जबकि दूसरी तस्वीर में उनके साथ मां हेमा दिखाई दे रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए हेमा ने कैप्शन में लिखा, 'आज मेरी प्यारी ईशा का बर्थडे है. वह मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है. ईशा और अहाना (हेमा की छोटी बेटी) मेरी ताकत का बेस है. वो जो भी करें उसमे सक्सेस हासिल करें, मैं प्रार्थना करती हूं कि उसका जीवन लंबा और स्वस्थ हो.'

मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी

हेमा आगे लिखती हैं, 'मेरी गोद में रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची से लेकर एक समझदार लड़की बनने तक, उसने अपनी सूझबूझ से अपना जीवन और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है. जिस तरह से उसका विकास हुआ और वो निखरकर सामने आई, उसके लिए मैं उसकी तारीफ करती हूं. मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और पूरा सपोर्ट करूंगी. भगवान उसे आशीर्वाद दें और उसके सभी सपने, लक्ष्य पूरे हो.'

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2002 में किया था एक्टिंग डेब्यू

45 साल की हो चुकीं ईशा देओल का एक्टिंग डेब्यू साल 2002 की फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से हुआ था. लेकिन, पहचान मिली साल 2004 की फिल्म 'धूम' से. उन्होंने 'नो एंट्री', 'एलओसी: कारगिल', 'युवा', 'इंसान', 'काल, 'दस', प्यारे मोहन', 'वन टू थ्री', 'ना तुम जानो ना हम', 'चुरा लिया है तुमने', 'केयर ऑफ फुटपाथ 2' और 'शादी नंबर 1' सहित कई फिल्मों में काम किया. इसके अलावा ईशा 'रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस' और 'हंटर: टूटगा नहीं तोड़ेगा' जैसी सीरीज का भी हिस्सा रहीं. अब वो फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी. ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.