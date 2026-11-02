शाहरुख के मुरीद हुए एटली, 'किंग' के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात

फिल्ममेकर एटली ने शाहरुख खान को जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. साथ ही इस खास मौके पर एटली ने शाहरुख को अपना मेंटर, मार्गदर्शक, शुभचिंतक और सबसे बड़ी प्रेरणा बताते हुए लिखा है, 'इस शानदार सफर में मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे शुभचिंतक और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बनने के लिए आपका शुक्रिया.'

ग़ौरतलब है कि दोनों की फिल्म ‘जवान’ उनके साथ काम करने के सफर का एक यादगार पड़ाव साबित हुई है. साल 2023 में रिलीज हुई इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म ने दुनियाभर में 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आए थे, जबकि नयनतारा दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति भी अहम भूमिकाओं में थे. ‘जवान’ एटली की बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही.

फिल्म की सफलता के साथ-साथ इसकी एक और खास बात यह रही कि शाहरुख खान को 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था. यह उपलब्धि सुपरस्टार के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही.





शाहरुख से मिली जिंदगी की सीख

शाहरुख के साथ अपने रिश्ते और उनसे मिली सीख के बारे में बात करते हुए एटली ने आगे लिखा है, 'आपके साथ बिताए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सिर्फ सिनेमा के बारे में ही नहीं, बल्कि जिंदगी, लोगों और हमेशा विनम्र बने रहने के बारे में भी.'इसके साथ ही एटली ने शाहरुख की आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर भी अपना उत्साह जाहिर किया है. उन्होंने लिखा है, 'सर, आपको बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार है. ‘किंग’का इंतजार रहेगा.'

इसी के साथ अपनी पोस्ट का अंत एटली ने 'हमेशा आभारी' लिखकर किया है. फिलहाल उनका यह संदेश शाहरुख के प्रति उनके सम्मान, स्नेह और ‘जवान’ के साथ जुड़ी यादगार साझेदारी को खूबसूरती से बयां करता है.