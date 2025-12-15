आदित्य धर की फिल्म धुरंधर हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा कमाई कर रही है. फिल्म कमाई के मामले में हर दिन सरप्राइज कर रही है. धुरंधर ने 10 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. धुरंधर ने 10 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड सोर्स के अनुसार, फिल्म ने 10 दिनों में ओवरसीज मार्केट में 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है. इसमें से 4.5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई सिर्फ़ दूसरे वीकेंड में हुई है. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 530 करोड़ की कमाई कर ली है.

इन फिल्मों को धुरंधर ने छोड़ा पीछे

इसी के साथ फिल्म ने रजनीकांत की कुली (518 करोड़), शाहरुख खान की डंकी (470 करोड़), ऋतिक रोशन की वॉर (449 करोड़), अल्लू अर्जुन की पुष्पा (365 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर अब सिर्फ 2025 में रिलीज हुई कांतारा: चैप्टर वन (852 करोड़), छावा (808 करोड़) और सैयारा (579 करोड़) से पीछे है. जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है फिल्म के जल्द ही इन फिल्मों को छोड़ने की उम्मीदें हैं.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने की इतनी कमाई

धुरंधर ने दूसरे रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ की कमाई की है. सेकंड वीकेंड में फिल्म ने 144.50 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते के मुकाबले में फिल्म की कमाई 40 परसेंट ज्यादा हुई. फिल्म ने 351.75 करोड़ नेट और 422 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में हैं. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड रोल में हैं. इस फिल्म में टीवी एक्टर्स सौम्या टंडन, गौरव गेरा, आयशा खान, क्रिस्टल डीसूजा जैसे स्टार्स भी हैं. क्रिस्टल और आयशा का तो फिल्म में डांस नंबर भी है, जो कि काफी वायरल है.