'धुरंधर- पार्ट 2' कब थिएटर्स में आएगी? एक्टर बोले- 'दो से तीन महीने में रिलीज के लिए तैयार है'

'धुरंधर- पार्ट 2' कब थिएटर्स में आएगी? एक्टर बोले- 'दो से तीन महीने में रिलीज के लिए तैयार है'

Dhurandhar Part 2 Release Date: 'धुरंधर' की रिलीज से पहले एक्टर राकेश बेदी ने फिल्म के पार्ट 2 की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. राकेश ने बताया कि रणवीर सिंह की फिल्म का सीक्वल बनकर तैयार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Dec 2025 09:08 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग गैंगस्टर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर जबरदस्त क्रेज है. फिल्म को रिलीज होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं. वहीं 'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया था. अब 'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट पर भी बड़ा अपडेट आ गया है. फिल्म के एक्टर राकेश बेदी ने खुलासा किया है कि 'धुरंधर- पार्ट 2' पूरी तरह रिलीज के लिए तैयार है.

राकेश बेदी 'धुरंधर' में एक राजनेता के किरदार में दिखाई देंगे. एक्टर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. 'धुरंधर' की रिलीज से पहले एक्टर ने पार्ट 2 की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. उन्होंने बताया कि फिल्म के पहले पार्ट में उनका रोल कम है, लेकिन दूसरे पार्ट में उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है.

'धुरंधर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक्टर
आईटीवी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में राकेश बेदी ने 'धुरंधर' को लेकर कहा- 'मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. पिछले साल जनवरी में, जब फिल्म शुरू हो रही थी, आदित्य ने मुझे 'धुरंधर' में ये रोल ऑफर किया था. इस फिल्म में मैं एक बिल्कुल अलग किरदार निभा रहा हूं और ये दूसरे पार्ट में पता चलेगा. 'धुरंधर' के पहले पार्ट में मैं थोड़ा कम नजर आऊंगा, लेकिन दूसरे पार्ट में ज्यादा नजर आऊंगा.'

 
 
 
 
 
A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

'धुरंधर- पार्ट 2' कब रिलीज होगी?
'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट पर बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा- 'दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होगा, ये बनकर तैयार है और एक-दो महीने में रिलीज हो जाएगा. मेरा किरदार बहुत ही प्यारा और खतरनाक है. ये पाकिस्तान के एक असल राजनेता से इंस्पायर्ड है. मेरा लुक भी उनसे मिलता-जुलता है.'

'धुरंधर' की स्टार कास्ट
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी फिल्म में दिखाई देंगे. 

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 08:59 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Part 2 Release Date Dhurandhar Part 2
