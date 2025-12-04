'धुरंधर- पार्ट 2' कब थिएटर्स में आएगी? एक्टर बोले- 'दो से तीन महीने में रिलीज के लिए तैयार है'

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग गैंगस्टर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर जबरदस्त क्रेज है. फिल्म को रिलीज होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं. वहीं 'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया था. अब 'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट पर भी बड़ा अपडेट आ गया है. फिल्म के एक्टर राकेश बेदी ने खुलासा किया है कि 'धुरंधर- पार्ट 2' पूरी तरह रिलीज के लिए तैयार है.

राकेश बेदी 'धुरंधर' में एक राजनेता के किरदार में दिखाई देंगे. एक्टर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. 'धुरंधर' की रिलीज से पहले एक्टर ने पार्ट 2 की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. उन्होंने बताया कि फिल्म के पहले पार्ट में उनका रोल कम है, लेकिन दूसरे पार्ट में उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है.

'धुरंधर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक्टर

आईटीवी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में राकेश बेदी ने 'धुरंधर' को लेकर कहा- 'मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. पिछले साल जनवरी में, जब फिल्म शुरू हो रही थी, आदित्य ने मुझे 'धुरंधर' में ये रोल ऑफर किया था. इस फिल्म में मैं एक बिल्कुल अलग किरदार निभा रहा हूं और ये दूसरे पार्ट में पता चलेगा. 'धुरंधर' के पहले पार्ट में मैं थोड़ा कम नजर आऊंगा, लेकिन दूसरे पार्ट में ज्यादा नजर आऊंगा.'

'धुरंधर- पार्ट 2' कब रिलीज होगी?

'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट पर बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा- 'दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होगा, ये बनकर तैयार है और एक-दो महीने में रिलीज हो जाएगा. मेरा किरदार बहुत ही प्यारा और खतरनाक है. ये पाकिस्तान के एक असल राजनेता से इंस्पायर्ड है. मेरा लुक भी उनसे मिलता-जुलता है.'

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी फिल्म में दिखाई देंगे.