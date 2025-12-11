हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'धुरंधर' खूब कमा रही है क्योंकि ये बहुत अच्छी फिल्म है? नहीं, एक और वजह भी है इसकी

Box Office: 'धुरंधर' खूब कमा रही है क्योंकि ये बहुत अच्छी फिल्म है? नहीं, एक और वजह भी है इसकी

Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' को रिव्यूवर और आम दर्शक दोनों ने खूब सराहा. यही वजह है कि फिल्म खूब कमा रही है, लेकिन एक और खास वजह भी है जो इसे ब्लॉकबस्टर बनाने की उम्मीद जगा रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 11 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' के मेकर्स ने कमाई करने का गजब तरीका निकाला है. उन्होंने इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और उसे फॉलो किया. हालांकि, उनकी स्ट्रेटजी तभी काम आती जब फिल्म प्रीमियम होती और आदित्य धर ने प्रीमियम फिल्म बना भी दी. तो अब ये स्ट्रेटजी काम भी आ गई. यही वजह है कि फिल्म का सफर एक हफ्ते का हो चुका है, इसके बावजूद इसकी कमाई तेजी से बढ़ती जा रही है.

'धुरंधर' क्यों कर रही धाकड़ कमाई, जानें स्ट्रेटजी

बॉलीवुड हंगामा ने एक ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा, 'अप्रैल से ये आम हो गया है कि मंगलवार को फिल्मों का टिकट प्राइस 99, 149 और 199 रुपये हो. ये प्लैनिंग काम कर गई और मंगलवार को फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी. लेकिन धुरंधर के मामले में ये अपवाद हो गया.'

उन्होंने आगे बताया, 'मेकर्स का मानना है कि धुरंधर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं, लिहाजा उन्हें टिकट रेट कम करने की कोई वजह नहीं दिखी. क्योंकि मेकर्स को भरोसा है कि दर्शकों की संख्या या फिल्म के कलेक्शन पर टिकट रेट कम न करने का कोई असर नहीं पड़ेगा.'

यही वजह है कि मेकर्स ने टिकट रेट्स कम नहीं किए और फिल्म की कमाई पर इसका पॉजिटिव असर पड़ा और इसकी कमाई बढ़ती गई. सोर्स ने मीडिया आउटलेट को ये भी बताया, 'डिस्ट्रिब्यूशन टीम को संडे को ही ऐसा लगा कि फिल्म जबरदस्त कमाई करने वाली है इसीलिए मंगलवार की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी और टिकट रेट्स में कोई छूट भी नहीं दी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)

कब से शुरू हुआ था मंगलवार को टिकट रेट कम करने का ऑफर

मंगलवार को टिकट रेट्स कम करने का ऑफर 22 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ. इसका सबसे पहला फायदा उठाने वाली फिल्म अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' रही. हालांकि, थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपवाद हैं क्योंकि ये फिल्में रिलीज ही उसी दिन हुईं जिस दिन मंगलवार था. इसलिए इनकी टिकटों में कोई ऑफर नहीं मिल पाया.

'धुरंधर' के पहले किन फिल्मों ने नहीं दिया मंगलवार का ऑफर

रणवीर सिंह की फिल्म से पहले अजय देवगन की रेड 2 और आमिर खान की सितारे जमीन पर के मेकर्स ने भी इस ऑफर को नहीं दिया और ये दोनों फिल्में भी सुपरहिट रहीं वो भी बिना किसी ऑफर के. ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें देखने वालों की संख्या टिकट रेट्स नहीं देख रही थी वो सिर्फ अच्छा कंटेंट देखने आना चाह रहे थे.


Box Office: 'धुरंधर' खूब कमा रही है क्योंकि ये बहुत अच्छी फिल्म है? नहीं, एक और वजह भी है इसकी

कुछ बड़ी फिल्मों ने भी दिया था ऑफर

ऐसा नहीं है कि सैयारा, महावतार नरसिम्हा और कांतारा चैप्टर 1 बड़ी फिल्में नहीं थी या फिर ब्लॉकबस्टर नहीं हुईं. ये सारी बड़ी कमाई वाली फिल्मों में शामिल हैं लेकिन फिर भी इन्होंने मंगलवार वाले ऑफर्स से लोग जुटाए. हालांकि, आदित्य धर की फिल्म को लेकर मेकर्स का भरोसा इतना तगड़ा है कि वो फिल्म के टिकट रेट कम किए बिना ही खूब कमा रहे हैं.

'धुरंधर' के पैसे कमाने की असली वजह ये भी

इसके अलावा, इस फिल्म के टिकट रेट्स आमतौर पर भी सस्ते नहीं हुए हैं. साउथ फिल्मों की तरह ही इस फिल्म के टिकट रेट्स अलग-अलग जगहों पर 300-500 रुपये तक हैं. यानी फिल्म के हाई टिकट रेट्स ऊपर से फिल्म की तारीफ दोनों ने मिलकर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की नींव रख दी है. बता दें कि फिल्म अभी तक 207.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 11 Dec 2025 10:01 PM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Ticket Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो US ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 भी दिखे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
IND vs SA: 13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
Advertisement

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो US ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 भी दिखे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
IND vs SA: 13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
साउथ सिनेमा
Rajinikanth Birthday: किस धर्म को फॉलो करते हैं रजनीकांत? जाति और असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप
किस धर्म को फॉलो करते हैं रजनीकांत? जाति और असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
शिक्षा
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, यह 8 वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी?
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, यह 8 वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी?
यूटिलिटी
UPI धोखाधड़ी से बचने का आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान
UPI धोखाधड़ी से बचने का आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget