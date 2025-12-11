5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' के मेकर्स ने कमाई करने का गजब तरीका निकाला है. उन्होंने इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और उसे फॉलो किया. हालांकि, उनकी स्ट्रेटजी तभी काम आती जब फिल्म प्रीमियम होती और आदित्य धर ने प्रीमियम फिल्म बना भी दी. तो अब ये स्ट्रेटजी काम भी आ गई. यही वजह है कि फिल्म का सफर एक हफ्ते का हो चुका है, इसके बावजूद इसकी कमाई तेजी से बढ़ती जा रही है.

'धुरंधर' क्यों कर रही धाकड़ कमाई, जानें स्ट्रेटजी

बॉलीवुड हंगामा ने एक ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा, 'अप्रैल से ये आम हो गया है कि मंगलवार को फिल्मों का टिकट प्राइस 99, 149 और 199 रुपये हो. ये प्लैनिंग काम कर गई और मंगलवार को फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी. लेकिन धुरंधर के मामले में ये अपवाद हो गया.'

उन्होंने आगे बताया, 'मेकर्स का मानना है कि धुरंधर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं, लिहाजा उन्हें टिकट रेट कम करने की कोई वजह नहीं दिखी. क्योंकि मेकर्स को भरोसा है कि दर्शकों की संख्या या फिल्म के कलेक्शन पर टिकट रेट कम न करने का कोई असर नहीं पड़ेगा.'

यही वजह है कि मेकर्स ने टिकट रेट्स कम नहीं किए और फिल्म की कमाई पर इसका पॉजिटिव असर पड़ा और इसकी कमाई बढ़ती गई. सोर्स ने मीडिया आउटलेट को ये भी बताया, 'डिस्ट्रिब्यूशन टीम को संडे को ही ऐसा लगा कि फिल्म जबरदस्त कमाई करने वाली है इसीलिए मंगलवार की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी और टिकट रेट्स में कोई छूट भी नहीं दी.'

कब से शुरू हुआ था मंगलवार को टिकट रेट कम करने का ऑफर

मंगलवार को टिकट रेट्स कम करने का ऑफर 22 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ. इसका सबसे पहला फायदा उठाने वाली फिल्म अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' रही. हालांकि, थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपवाद हैं क्योंकि ये फिल्में रिलीज ही उसी दिन हुईं जिस दिन मंगलवार था. इसलिए इनकी टिकटों में कोई ऑफर नहीं मिल पाया.

'धुरंधर' के पहले किन फिल्मों ने नहीं दिया मंगलवार का ऑफर

रणवीर सिंह की फिल्म से पहले अजय देवगन की रेड 2 और आमिर खान की सितारे जमीन पर के मेकर्स ने भी इस ऑफर को नहीं दिया और ये दोनों फिल्में भी सुपरहिट रहीं वो भी बिना किसी ऑफर के. ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें देखने वालों की संख्या टिकट रेट्स नहीं देख रही थी वो सिर्फ अच्छा कंटेंट देखने आना चाह रहे थे.





कुछ बड़ी फिल्मों ने भी दिया था ऑफर

ऐसा नहीं है कि सैयारा, महावतार नरसिम्हा और कांतारा चैप्टर 1 बड़ी फिल्में नहीं थी या फिर ब्लॉकबस्टर नहीं हुईं. ये सारी बड़ी कमाई वाली फिल्मों में शामिल हैं लेकिन फिर भी इन्होंने मंगलवार वाले ऑफर्स से लोग जुटाए. हालांकि, आदित्य धर की फिल्म को लेकर मेकर्स का भरोसा इतना तगड़ा है कि वो फिल्म के टिकट रेट कम किए बिना ही खूब कमा रहे हैं.

'धुरंधर' के पैसे कमाने की असली वजह ये भी

इसके अलावा, इस फिल्म के टिकट रेट्स आमतौर पर भी सस्ते नहीं हुए हैं. साउथ फिल्मों की तरह ही इस फिल्म के टिकट रेट्स अलग-अलग जगहों पर 300-500 रुपये तक हैं. यानी फिल्म के हाई टिकट रेट्स ऊपर से फिल्म की तारीफ दोनों ने मिलकर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की नींव रख दी है. बता दें कि फिल्म अभी तक 207.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है.