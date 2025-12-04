हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Collection: बुधवार को फिर 'तेरे इश्क में' का बजा डंका, ‘गुस्ताख इश्क’ का हुआ बेड़ागर्क, जानें- 'जूटोपिया 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Box Office Collection: बुधवार को फिर 'तेरे इश्क में' का बजा डंका, ‘गुस्ताख इश्क’ का हुआ बेड़ागर्क, जानें- 'जूटोपिया 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Wednesday Box Office Collection: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच कमाई के लिए जबरदस्त मुकाबला हुआ. इनमें धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने बाजी मारी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

बुधवार, 3 दिसंबर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड काफ़ी दिलचस्प रहा. बॉलीवुड और साउथ, दोनों ही जगह कोई बड़ी रिलीज़ न होने के कारण, कमाई का सिलसिला काफ़ी धीमा और स्थिर रहा. हालांकि कृति सनेन और धनुष की 'तेरे इश्क में' कलेक्शन के मामले में बुधवार को भी आगे रही. वहीं गुस्ताख इश्क बुरी तरह पिट चुकी है. चलिए जानते हैं 'ज़ूटोपिया 2' और ‘120 बहादुर’ सहित बाकी फिल्मों का कैसा हाल रहा है?

‘तेरे इश्क में’ ने बुधवार को कितना किया केलक्शन?
‘तेरे इश्क में' ने सोशल मीडिया पर अच्छी रिव्यू के साथ और टिकट खिड़की पर भी अपना दबदबा बनाया हुआ है. इस इंटेंस रोमांटिक फिल्म ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, और ज़्यादातर रिलीज़ की तरह हफ़्ते के बीच में गिरावट के बावजूद, पाँचवें दिन 10.25 करोड़ रुपये के साथ स्थिर रही. लेकिन बुधवार को इसकी भ कमाई गिर गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 6.75 करोड़ कमाए. इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 76.75 करोड़ रुपये हो गई है.

ज़ूटोपिया 2’ का बुधवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा ?
डिज़्नी की 'ज़ूटोपिया 2' ने पारिवारिक दर्शकों के बीच एक शांत लेकिन स्थिर जगह बनाई iw. इस एनिमेटेड सीक्वल ने पहले दिन भारत में 1.4 करोड़ रुपये से शुरुआत की और पांचवें दिन इसने 0.9 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं बुधवार को छठे दिन की 'ज़ूटोपिया 2' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 73 लाख की कमाई की है. इसी के साथ इसके 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 9.38 करोड़ रुपये हो गई है.

दे दे प्यार दे 2’ ने बुधवार को कितनी की कमाई?
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' कई हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी और फिर  इस फिल्म ने 19वें दिन तक 0.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 27 लाख रुपये की कमाई की है. इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 20 दिनों में 72.27 करोड़ रुपये हो गई है.

‘गुस्ताख इश्क’ ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ‘गुस्ताख इश्क’ बॉक्स ऑफिस पर बेहद शर्मनाक परफॉर्म कर रही है. सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 0.5 करोड़ रुपये कमाए।.हालाँकि, उसके बाद से यह संख्या कम होती जा रही है, पांचवें दिन इसने महज 12 लाख का कारोबार किया. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गुस्ताख इश्क’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 0.06 करोड़ की कमाई की है. इसके बाद ‘गुस्ताख इश्क’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 1.55 करोड़ रुपये हो गई है.

'120 बहादुर' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?
फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा '120 बहादुर' अब बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी हालत में है. इस फिल्म के लिए रिलीज के दूसरे हफ्ते में चंद लाख कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को इसने महज 16 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इसकी 13 दिनों की कुल कमाई अब 17.61 करोड़ रुपये हो गई है. 

 

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Box Office Tere Ishk Mein 120 Bahadur BOX OFFICE COLLECTION Gustaakh Ishq Mastiii4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
राजस्थान
Rajasthan: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
राजस्थान: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
राजस्थान
Rajasthan: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
राजस्थान: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा चलाती हैं वेलनेस सेंटर, 15 मिनट की थेरेपी के लेती हैं 10 हजार, 7 दिन के पैकेज की कीमत जान उड़ेंगे होश
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा चलाती हैं वेलनेस सेंटर, 15 मिनट की थेरेपी के लेती हैं 10 हजार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
ब्यूटी
घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क
घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क
लाइफस्टाइल
KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?
KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget