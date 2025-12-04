बुधवार, 3 दिसंबर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड काफ़ी दिलचस्प रहा. बॉलीवुड और साउथ, दोनों ही जगह कोई बड़ी रिलीज़ न होने के कारण, कमाई का सिलसिला काफ़ी धीमा और स्थिर रहा. हालांकि कृति सनेन और धनुष की 'तेरे इश्क में' कलेक्शन के मामले में बुधवार को भी आगे रही. वहीं गुस्ताख इश्क बुरी तरह पिट चुकी है. चलिए जानते हैं 'ज़ूटोपिया 2' और ‘120 बहादुर’ सहित बाकी फिल्मों का कैसा हाल रहा है?

‘तेरे इश्क में’ ने बुधवार को कितना किया केलक्शन?

‘तेरे इश्क में' ने सोशल मीडिया पर अच्छी रिव्यू के साथ और टिकट खिड़की पर भी अपना दबदबा बनाया हुआ है. इस इंटेंस रोमांटिक फिल्म ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, और ज़्यादातर रिलीज़ की तरह हफ़्ते के बीच में गिरावट के बावजूद, पाँचवें दिन 10.25 करोड़ रुपये के साथ स्थिर रही. लेकिन बुधवार को इसकी भ कमाई गिर गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 6.75 करोड़ कमाए. इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 76.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘ज़ूटोपिया 2’ का बुधवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा ?

डिज़्नी की 'ज़ूटोपिया 2' ने पारिवारिक दर्शकों के बीच एक शांत लेकिन स्थिर जगह बनाई iw. इस एनिमेटेड सीक्वल ने पहले दिन भारत में 1.4 करोड़ रुपये से शुरुआत की और पांचवें दिन इसने 0.9 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं बुधवार को छठे दिन की 'ज़ूटोपिया 2' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 73 लाख की कमाई की है. इसी के साथ इसके 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 9.38 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दे दे प्यार दे 2’ ने बुधवार को कितनी की कमाई?

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' कई हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी और फिर इस फिल्म ने 19वें दिन तक 0.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 27 लाख रुपये की कमाई की है. इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 20 दिनों में 72.27 करोड़ रुपये हो गई है.

‘गुस्ताख इश्क’ ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ‘गुस्ताख इश्क’ बॉक्स ऑफिस पर बेहद शर्मनाक परफॉर्म कर रही है. सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 0.5 करोड़ रुपये कमाए।.हालाँकि, उसके बाद से यह संख्या कम होती जा रही है, पांचवें दिन इसने महज 12 लाख का कारोबार किया. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गुस्ताख इश्क’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 0.06 करोड़ की कमाई की है. इसके बाद ‘गुस्ताख इश्क’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 1.55 करोड़ रुपये हो गई है.

'120 बहादुर' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा '120 बहादुर' अब बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी हालत में है. इस फिल्म के लिए रिलीज के दूसरे हफ्ते में चंद लाख कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को इसने महज 16 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इसकी 13 दिनों की कुल कमाई अब 17.61 करोड़ रुपये हो गई है.