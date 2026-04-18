'धुरंधर' की यालीना ने पिता के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, राज अर्जुन ने दिया रिएक्शन

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. फिल्म ने अभी तक दुनियाभर में 1700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.फिल्म में यालीना की भूमिका निभाने वाली सारा अर्जुन इन दिनों सक्सेस को एंजॉय करने में लगी हुई हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने पिता राज अर्जुन के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, साथ ही अपने सक्सेस का क्रेडिट उन्होंने अपने पिता को दिया है.हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर सारा अर्जुन ने एक वीडियो शेयर किया है. उस वीडियो में एक्ट्रेस के पिता एक कविता सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सारा अर्जुन ने पिता राज अर्जुन के लिए दिल छू लेने वाला पोस्ट

राज अर्जुन ने जो कविता सुनाई है वो उनकी बेटी के लिए है. राज अर्जुन अपने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 में उनकी बेटी सारा ने जन्म लिया, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई.

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अब सारा ने वीडियो को शेयर करते हुए पापा के लिए इमोशनल नोट लिखा,'मैंने जितना आपको देखा है, उतना शायद मैंने खुद को भी नहीं देखा होगा. आपने मुझे गिरने तो दिया, पर हर बार गिरने के बाद उठना है, ये जरूर सिखा दिया. मैंने जो भी सीखा है पापा, वो किताबों से नहीं, आपकी खामोशी से सीखा है.'

सारा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,'आपने मुझे कभी बड़े बड़े शब्द नहीं दिए, पर जीने का तरीका जरूर दिया.आप कहते हैं मैंने आपको संभाला है, पर सच ये है पापा, मैं तो खुद बस आप ही के सिखाए हुए कदमों पर चल रही थी. आज अगर मैं थोड़ा भी कुछ कर पा रही हूं. तो वो आपके सब्र का लिखा हुआ इतिहास है. आप कहते हैं मैं आपकी रोशनी हूं, पर सच ये है पापा, वो रोशनी आप ही की दी हुई है. मैं जो भी हूं पापा, वो मैं नहीं हूं, मैं आपसे शुरू हुआ एक सफर हूं. मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा हूं.'

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इस पर राज अर्जुन ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'सारा बेटा, कुछ यकीन ऐसे ही रखे जाते हैं. बिना कहे, बिना जताए. शायद इसलिए हर बार जब तुम्हें फिर से खड़े होते हुए देखा, तो सुकून महसूस किया. मेरी खामोशियों को आवाज देने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं,क्यों तुम उस खामोशी में भी मुझे पढ़ लेती थीं. बस अब इस सफर को यूं ही मुस्कुराते हुए जीते रहना, बेटा. क्योंकिं तुम मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं हो. तुम मेरी रूह का हिस्सा हो.'

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