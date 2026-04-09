'धुरंधर 2' के हिट होते ही सारा अर्जुन की चमकी किस्मत,संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आएंगी नजर

धुरंधर 2 का क्रेज अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. रणवीर सिंह, आर माधवन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाली की एक्टिंग की तारीफ तो लोग कर ही रहे हैं. लेकिन, सारा अर्जुन ने भी इस मल्टीस्टारर फिल्म में खूब लाइमलाइट बटोरी है.

छोटी सी उम्र में सारा ने जितनी बेहतरीन एक्टिंग की है वो काबिल-ए-तारीफ है.इसी वजह से अब सारा अर्जुन के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है.सारा अर्जुन एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार सारा अर्जुन के हाथ जो फिल्म लगी है, उसमें उनका रोल उनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है.

इस साल के अंत में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

जी हां, सारा जल्द ही फिल्मेकर जसमीत के रीन की अपकमिंग फिल्म में लीजेंडरी स्क्रीन आइकन मधुबाला की भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली हैं. रिपोर्ट के अनुसार संजय लीला भंसाली इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं.फिल्म के बारे में बात करें तो ये अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और इस साल के अंत में ही शूटिंग शुरू की जाएगी.

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पिंकविला के अनुसार, सारा अर्जुन मधुबाला की तरह खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी.उनके कॉस्ट्यूम डिटेलिंग से लेकर बोली के लहजे की ट्रेनिंग और लुक टेस्ट सभी पर ध्यान दिया जाएगा.

फिल्ममेकर उस दौर को बड़े पर्दे पर सटीकता से दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.इस फिल्म की कहानी हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर पर बेस्ड होगी.अब जब फिल्म के लिए सारा की कास्टिंग हुई है तो इंडस्ट्री में हलचल मचना तो लाजिमी है.

हालांकि, इस खबर के सामने आने के बाद सारा अर्जुन के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. धुरंधर और धुरंधर 2 में सारा अर्जुन ने यालीना जमाली की भूमिका निभाई थी. इस कैरेक्टर में सारा ने जान डाल दी थी. मालूम हो सारा अर्जुन ने काफी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था.

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