हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' को रिलीज से पहले करारा झटका, पहले दिन नहीं होगी IMAX वर्जन की स्क्रीनिंग, प्रेस शो भी कैंसिल

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Dec 2025 07:54 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज में कुछ ही घंटे बाकी हैं और इससे पहले फिल्म पर बड़ी मुसीबत आ गई है. 'धुरंधर' को कंटेंट डिलीवरी को लेकर बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसकी वजह से 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली फिल्म का प्रेस शो भी कैंसिल हो गया है. वहीं अब रिलीज के पहले दिन फिल्म के IMAX वर्जन की स्क्रीनिंग भी नहीं होगी.

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड ने ट्रेड सूत्रों के हवाले से बताया है कि 'धुरंधर' को रिलीज से ठीक पहले कंटेंट डिलीवरी इशू का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा अक्सर साउथ इंडियन फिल्मों के साथ होता है. कई ओवरसीज रीजन्स में भी 'धुरंधर' के कंटेंट की डिलीवरी में काफी देरी हुई है और फिल्म वहां तक पहुंच बनाने में नाकाम हो गई है.  ऐसे में विदेशों में फिल्म को रिलीज करने जा रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान हो गए हैं.

'धुरंधर' के IMAX वर्जन की स्क्रीनिंग कैंसिल
'धुरंधर' को कंटेंट डिलीवरी को लेकर मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में भारत में फ्राइडे को रणवीर सिंह की फिल्म का आईमैक्स वर्जन रिलीज नहीं किया जा सकेगा. वहीं आज दिल्ली में फिल्म का प्रेस शो होना था, जिसमें मीडिया को फिल्म दिखाई जानी थी, लेकिन ये भी कैंसिल कर दिया गया है. ऐसे में साफ है कि 'धुरंधर' के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा सकती है. 

कई देशों में कैंसिल हो सकते हैं 'धुरंधर' के शोज
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में टाइम डिफ्रेंस की वजह से 'धुरंधर' बाकी देशों से पहले रिलीज होनी थी. लेकिन समय पर कंटेंट डिलीवर ना हो पाने की वजह से इन देशों में फिल्म के कई शो कैंसिल किए जा सकते हैं. ऐसे में 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है. फिलहाल 'धुरंधर' की टीम इस कोशिश में जुटी है कि इन देशों में फ्राइडे ईवनिंग और नाइट शोज को टाइम पर दिखाए जा सके. 

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 07:39 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Release Date
